https://ria.ru/20220405/gruziya-1781818053.html

Президент Южной Осетии не исключил провокаций со стороны Грузии

Президент Южной Осетии не исключил провокаций со стороны Грузии - РИА Новости, 05.04.2022

Президент Южной Осетии не исключил провокаций со стороны Грузии

Грузия может устроить провокации после заявлений Южной Осетии о проведении референдума по вхождению в состав РФ, Цхинвал готов ответить адекватно, заявил в... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T09:04

2022-04-05T09:04

2022-04-05T09:10

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Грузия может устроить провокации после заявлений Южной Осетии о проведении референдума по вхождению в состав РФ, Цхинвал готов ответить адекватно, заявил в интервью РИА Новости президент Южной Осетии Анатолий Бибилов."Без сомнения, есть опасения", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.По словам Бибилова, "могут быть провокации, связанные с какими-то силовыми действиями, но тут тоже вряд ли можно и нужно ожидать, потому что безопасность республики Южная Осетия гарантирована Российской Федерацией и всеми подразделениями, которые там есть, и гарантирована теми подразделениями, которые есть в республике Южная Осетия"."В любом случае на любые провокации бывает абсолютно адекватный ответ - будь это дипломатические шаги или какие-то другие действия, которые, конечно, мы будем предпринимать в случае провокаций со стороны республики Грузия. Об этом умалчивать или как-то говорить с намеком не приходится. Будут приняты адекватные меры, пропорциональные, которые будут обеспечивать безопасность республики Южная Осетия, безопасность народа республики Южная Осетия. Но еще раз подчеркиваю, на сегодняшний день никаких угроз мы со стороны Грузии не видим, те провокации, которые есть, мы их решаем дипломатическим путем, путем постановки этих вопросов в рамках Женевских дискуссий. То есть пока идет в любом случае диалог", - отметил глава Южной Осетии.Ранее Бибилов заявил, что сейчас ведутся консультации с РФ, референдум может состояться после 10 апреля.

https://radiosputnik.ria.ru/20220403/gruziya-1781563434.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, южная осетия, грузия, россия