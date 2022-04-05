09:04 05.04.2022 (обновлено: 09:10 05.04.2022)
Президент Южной Осетии не исключил провокаций со стороны Грузии
Глава Южной Осетии Бибилов не исключил провокаций от Грузии из-за заявлений о референдуме
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Грузия может устроить провокации после заявлений Южной Осетии о проведении референдума по вхождению в состав РФ, Цхинвал готов ответить адекватно, заявил в интервью РИА Новости президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.
"Без сомнения, есть опасения", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам Бибилова, "могут быть провокации, связанные с какими-то силовыми действиями, но тут тоже вряд ли можно и нужно ожидать, потому что безопасность республики Южная Осетия гарантирована Российской Федерацией и всеми подразделениями, которые там есть, и гарантирована теми подразделениями, которые есть в республике Южная Осетия".
"В любом случае на любые провокации бывает абсолютно адекватный ответ - будь это дипломатические шаги или какие-то другие действия, которые, конечно, мы будем предпринимать в случае провокаций со стороны республики Грузия. Об этом умалчивать или как-то говорить с намеком не приходится. Будут приняты адекватные меры, пропорциональные, которые будут обеспечивать безопасность республики Южная Осетия, безопасность народа республики Южная Осетия. Но еще раз подчеркиваю, на сегодняшний день никаких угроз мы со стороны Грузии не видим, те провокации, которые есть, мы их решаем дипломатическим путем, путем постановки этих вопросов в рамках Женевских дискуссий. То есть пока идет в любом случае диалог", - отметил глава Южной Осетии.
Ранее Бибилов заявил, что сейчас ведутся консультации с РФ, референдум может состояться после 10 апреля.