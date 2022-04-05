https://ria.ru/20220405/grazhdanstvo-1781904165.html

Госдума приняла в первом чтении законопроект Путина о гражданстве

Госдума приняла в первом чтении законопроект Путина о гражданстве - РИА Новости, 05.04.2022

Госдума приняла в первом чтении законопроект Путина о гражданстве

Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о гражданстве. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T15:14

2022-04-05T15:14

2022-04-05T17:41

госдума рф

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о гражданстве.Документ сокращает требования более чем к 20 категориям лиц при приеме в российское гражданство и расширяет полномочия президента по определению категорий, имеющих право на упрощенное приобретение гражданства России.Закон расширяет список понятий, некоторые из которых ранее отсутствовали. Например, появляется термин множественного гражданства — наличие у россиянина гражданства иностранного государства, с которым Россия не заключила международный договор о двойном гражданстве. Кроме того, новый закон вводит понятие о родителях — это "мужчина и женщина, отец и мать ребенка".Паспорт может быть оформлен в виде документа как на бумажном носителе, так и электронном. Порядок оформления и изъятия, сроки выдачи и список биометрических персональных данных, необходимых для электронного документа, определяет правительство.Выбор российского гражданства при изменении государственной границы России (оптации) также становится основанием для приобретения гражданства.Ребенок иностранных родителей или лиц без гражданства приобретает российское гражданство, если он родился на водном или воздушном судне, имеющем национальную принадлежность к России, и не приобрел гражданство иного государства по рождению.Также в законе закрепляется, что ребенок при его усыновлении иностранными гражданами сохраняет гражданство России.Требования к получению российского гражданства в целом остаются прежними — это постоянное проживание в России, обязанность соблюдения Конституции, владение русским языком и знание истории и основ законодательства страны.В упрощенном виде гражданство России смогут получить, в частности, граждане Белоруссии, Украины, Молдовы и Казахстана.Без соблюдения условия о сроке проживания в России гражданство получат иностранцы, не менее пяти лет служившие по контракту в российских Вооруженных силах и других воинских формированиях. Об их приеме в гражданство ходатайствует федеральный государственный орган, в котором военный проходил службу.Получить гражданство России в упрощенном виде смогут также лица, у которых в стране живут близкие родственники — граждане России. Это же положение касается и тех, кто имеет родственников по прямой восходящей линии, постоянно проживавших на территории, относившейся к Российской империи или СССР (в пределах государственной границы России).Инвесторы и квалифицированные специалисты не включены в категории лиц, имеющих право на упрощенное получение гражданства.С обновлением "института признания гражданином" гражданами России могут быть признаны лица, родившиеся на территории Российской Федерации (РСФСР) до 6 февраля 1992 года; лица, хотя бы один из родителей которых на день их рождения являлся гражданином бывшего СССР и постоянно проживал на территории Российской Федерации (РСФСР). Аналогичные права получат военнослужащие, которые принесли присягу на верность СССР или России и проходили по состоянию на 6 февраля 1992 года службу в воинских частях, находившихся под юрисдикцией России и располагавшихся на территориях других государств.Полномочия президента по определению категорий лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства, расширяются. Глава государства сможет определять категории таких лиц "не только в гуманитарных, но и в любых иных целях".В то же время в ведении непосредственно президента предлагается оставить только прием в российское гражданство в исключительном порядке. Под особый порядок попадут ветераны Великой Отечественной войны, являвшиеся гражданами бывшего СССР, лица, имеющие особые заслуги перед Россией, а также лица, которые ввиду своей профессии или квалификации либо по иным причинам представляют интерес для страны. В отношении остальных категорий правом принятия решений по вопросам российского гражданства наделяются МВД и МИД.Вместо отмены решений о приеме в российское гражданство вводится институт прекращения гражданства. Полномочия президента по принятию решений о прекращении гражданства России в связи с добровольным волеизъявлением граждан, проживающих в стране, предлагается передать МВД. Такое положение обеспечит применение единого механизма добровольного выхода из гражданства, отмечается в пояснительных материалах.Расширяется и перечень преступлений, совершение которых влечет прекращение гражданства. Среди них, помимо преступлений, связанных с терроризмом, — тяжкие преступления против государства, преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ.

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https://ria.ru/20220320/grazhdanstvo-1779152013.html

https://ria.ru/20220315/narusheniya-1778283403.html

https://ria.ru/20211230/grazhdanstvo-1766100448.html

https://ria.ru/20220401/deparde-1781273853.html

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Кирилл Волков

госдума рф, политика, россия, владимир путин