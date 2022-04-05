https://ria.ru/20220405/gosuslugi-1781833741.html
Число пользователей портала госуслуг за 15 месяцев выросло на 15,2 миллиона
Число пользователей портала госуслуг за 15 месяцев выросло на 15,2 миллиона - РИА Новости, 05.04.2022
Число пользователей портала госуслуг за 15 месяцев выросло на 15,2 миллиона
Количество пользователей на портале "Госуслуги" за 15 месяцев выросло на 15,2 миллиона, до 96,4 миллиона человек, следует из материалов, представленных главой... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T10:35
2022-04-05T10:35
2022-04-05T11:00
общество
россия
госуслуги
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Количество пользователей на портале "Госуслуги" за 15 месяцев выросло на 15,2 миллиона, до 96,4 миллиона человек, следует из материалов, представленных главой Минцифры Максутом Шадаевым.Согласно презентации, продемонстрированной на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике главой ведомства, динамика касается отрезка с 1 января 2021 года по 31 марта 2022 года."Количество зарегистрированных пользователей на портале - плюс 15,2 миллиона, или плюс 18,7%, всего на 1 апреля 2022 года - 96,4 миллиона", - следует из материалов.В то же время, согласно презентации, число обращений за электронными госуслугами в месяц за аналогичный период выросло на 20,3 миллиона, до 39,8 миллиона.
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РИА Новости
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общество, россия, госуслуги
10:35 05.04.2022 (обновлено: 11:00 05.04.2022)
Число пользователей портала госуслуг за 15 месяцев выросло на 15,2 миллиона
Число пользователей портала госуслуг достигло 96,4 миллиона человек
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Количество пользователей на портале "Госуслуги" за 15 месяцев выросло на 15,2 миллиона, до 96,4 миллиона человек, следует из материалов, представленных главой Минцифры Максутом Шадаевым.
Согласно презентации, продемонстрированной на расширенном заседании комитета Госдумы
по информационной политике главой ведомства, динамика касается отрезка с 1 января 2021 года по 31 марта 2022 года.
"Количество зарегистрированных пользователей на портале - плюс 15,2 миллиона, или плюс 18,7%, всего на 1 апреля 2022 года - 96,4 миллиона", - следует из материалов.
В то же время, согласно презентации, число обращений за электронными госуслугами в месяц за аналогичный период выросло на 20,3 миллиона, до 39,8 миллиона.