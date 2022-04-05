https://ria.ru/20220405/gigabayt-1781756928.html

Конец эпохи безлимита: как операторы намерены регулировать интернет-трафик

Конец эпохи безлимита: как операторы намерены регулировать интернет-трафик - РИА Новости, 05.04.2022

Конец эпохи безлимита: как операторы намерены регулировать интернет-трафик

Безлимитный интернет для смартфона в России может уйти в историю: операторы приняли непопулярное решение из-за проблем с поставками оборудования. Что ждет... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T08:00

2022-04-05T08:00

2022-04-05T08:01

наука

технологии

билайн

мегафон

мтс

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775732121_0:0:3324:1871_1920x0_80_0_0_95871861dadd0d15edb35f60b0191361.jpg

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Кирилл Каримов. Безлимитный интернет для смартфона в России может уйти в историю: операторы приняли непопулярное решение из-за проблем с поставками оборудования. Что ждет массового пользователя, привыкшего к безграничному серфингу по Сети, — в материале РИА Новости.Найти балансТелеком одним из первых принял на себя удар международных санкций: поставки критически важного оборудования, необходимого для устойчивого развития сетей, запретили. В конце марта Минцифры рекомендовало операторам мобильной связи отменить безлимитные тарифы для сохранения качества соединения."В условиях внешнего санкционного давления и сокращения доступности иностранного оборудования необходимо найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей. Мы принимаем меры для разумного потребления трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг", — говорится в письме ведомства.На рынке это восприняли как неизбежность. Непопулярное решение поддержит стабильность сетей, дав время на поиски альтернативных поставщиков."Из-за объективных сложностей с поставками, которые могут при негативном сценарии привести к снижению качества услуг связи и устойчивости сетей, рекомендация Минцифры выглядит рациональной и своевременной", — отметил Владимир Месропян, директор по связям с госорганами "Мегафона"."Это даст операторам необходимый запас прочности сети даже при резком росте потребления мобильного интернета. В свою очередь, компания МТС не планирует отказываться от безлимитов в архивных тарифах, но не намерена запускать их в новых планах", — сообщили РИА Новости в пресс-службе группы МТС."Мы разделяем озабоченность министерства. Однако Tele2 никогда не злоупотребляла безлимитами. Эти продукты мало востребованы у наших клиентов, безлимиты создают избыточную нагрузку на сеть. Мы рады, что регулятор разделяет этот подход. Тарифы Tele2 сбалансированы по наполнению и отвечают любому профилю потребления абонента", — прокомментировали ситуацию в Теле2.Пакеты и гигабайтыО трудностях с подключением новых абонентов к безлимитному доступу в интернет заговорили еще в ноябре. Операторы, не вдаваясь в подробности, указывали, что это перегружает инфраструктуру, а клиентов, реально нуждающихся в такой опции, немного.Сейчас подключиться с безлимитом практически невозможно. В Москве четыре главных оператора не предлагают пакеты без тарификации входящего и исходящего трафика. Практический потолок у всех — 60 Гб в месяц. Стоит это от 1000 до 2500 рублей. Хотите больше — докупайте гигабайты по 50-150 рублей.Лишь у "Билайна", если внимательно поискать на московском сайте, еще есть тариф "Выходной интернет". Но это не совсем безлимит: абонентская плата списывается только за дни, когда устройство выходило в Сеть, причем за минуты и СМС платишь отдельно. Гипотетически за 2100 рублей в месяц можно получить безлимит, работу с торрентами и даже свободную раздачу трафика по Wi-Fi, с чем операторы долго боролись.Новые ценыРоссийский телеком справедливо называли клиентоориентированным: покрытие LTE-сетью, качество связи и, конечно, стоимость интернет-трафика до сих пор из лучших в Европе. Теперь придется платить больше, но кратного роста не предвидится."Минцифры России совместно с ФАС будет контролировать рост цен. Тарифы на сотовую связь не будут расти выше уровня инфляции в России. Напомним, что услуги связи в России одни из самых низких по стоимости в мире", — читаем в заявлении Минцифры от 29 марта.Отказ от безлимитного доступа в интернет с мобильных устройств и повышение тарифов — это очевидные антикризисные меры, которые коснутся каждого абонента. Надо поддержать отрасль в непростое время."Постоянный рост трафика и высокая загрузка сети предполагали значительные затраты на поддержание инфраструктуры и технологическое развитие. В сложившихся условиях операторам сложно выделять нужные средства. Рекомендации Минцифры носят превентивный характер, предупреждая о необходимости более осознанно использовать сетевые ресурсы. Конечно, тарифы повысятся. Дополнительные доходы операторы смогут направить на сохранение работоспособности", — говорит Сергей Иванов, директор по продуктовой стратегии "Группы Т1".Изменения ждут и рынок проводного интернета, хотя не столь заметные. Многие помнят времена ADSL-модемов, когда домашняя сеть была лимитной, а скорости небольшие. Вряд ли до этого дойдет. Санкции не так сильно ударили по операторам широкополосного интернета, и у их оборудования гораздо больший ресурс, чем у мобильных базовых станций. А вот цены уже растут: по данным агентства "ТМТ Консалтинг", в первом квартале тарифы проиндексировали.

https://ria.ru/20220322/kompyuter-1779309872.html

https://ria.ru/20220320/vpn-1779097417.html

https://ria.ru/20220404/internet-1781402613.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Керилл Каримов

Керилл Каримов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, билайн, мегафон, мтс, санкции в отношении россии