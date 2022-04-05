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Житель Берлина рассказал о кризисе в Германии из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 05.04.2022
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Житель Берлина рассказал о кризисе в Германии из-за антироссийских санкций
Житель Берлина рассказал о кризисе в Германии из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 05.04.2022
Житель Берлина рассказал о кризисе в Германии из-за антироссийских санкций
Германские власти на фоне антироссийских санкций и подорожания топлива позволяют корпорациям наживаться на немцах, заявил RT работающий в такси житель Берлина. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T18:45
2022-04-05T18:45
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германия
россия
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Германские власти на фоне антироссийских санкций и подорожания топлива позволяют корпорациям наживаться на немцах, заявил RT работающий в такси житель Берлина.Репортер спросила, стали ли немцы меньше ездить на такси, на что водитель ответил утвердительно. По его словам, такое положение дел началось с началом пандемии коронавируса — два года назад."Ситуация все еще не пришла в норму. Отели почти пустые, рестораны тоже, кафе, клубы. Люди боятся за свое будущее и мало тратят. Не только на такси, но и на другие вещи", — сказал он.Берлинец признался, что сомневается в возможности улучшения положения. По его словам, немецкие власти, наряду с бизнесом, выигрывают от сложившейся ситуации."Я не думаю, что это нормально регулируется рынком, это скорее обдираловка. Примерно два месяца назад баррель на рынке подорожал до 130 евро, а сейчас он почти 90-92, но цена все равно высокая, это никак не связано с рынком", — пожаловался мужчина.Западные страны ввели санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Они коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Однако нарушение технологических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
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в мире, германия, россия
18:45 05.04.2022
 
Житель Берлина рассказал о кризисе в Германии из-за антироссийских санкций

Житель Берлина рассказал о пустых магазинах и ресторанах из-за антироссийских санкций

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Вид на Бранденбургские ворота в Берлине
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Германские власти на фоне антироссийских санкций и подорожания топлива позволяют корпорациям наживаться на немцах, заявил RT работающий в такси житель Берлина.
Репортер спросила, стали ли немцы меньше ездить на такси, на что водитель ответил утвердительно. По его словам, такое положение дел началось с началом пандемии коронавируса — два года назад.
"Ситуация все еще не пришла в норму. Отели почти пустые, рестораны тоже, кафе, клубы. Люди боятся за свое будущее и мало тратят. Не только на такси, но и на другие вещи", — сказал он.
Берлинец признался, что сомневается в возможности улучшения положения. По его словам, немецкие власти, наряду с бизнесом, выигрывают от сложившейся ситуации.
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"Я не думаю, что это нормально регулируется рынком, это скорее обдираловка. Примерно два месяца назад баррель на рынке подорожал до 130 евро, а сейчас он почти 90-92, но цена все равно высокая, это никак не связано с рынком", — пожаловался мужчина.
Западные страны ввели санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Они коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Однако нарушение технологических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
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