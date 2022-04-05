https://ria.ru/20220405/germaniya-1781960205.html

Житель Берлина рассказал о кризисе в Германии из-за антироссийских санкций

Житель Берлина рассказал о кризисе в Германии из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 05.04.2022

Житель Берлина рассказал о кризисе в Германии из-за антироссийских санкций

Германские власти на фоне антироссийских санкций и подорожания топлива позволяют корпорациям наживаться на немцах, заявил RT работающий в такси житель Берлина. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T18:45

2022-04-05T18:45

2022-04-05T18:45

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германия

россия

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Германские власти на фоне антироссийских санкций и подорожания топлива позволяют корпорациям наживаться на немцах, заявил RT работающий в такси житель Берлина.Репортер спросила, стали ли немцы меньше ездить на такси, на что водитель ответил утвердительно. По его словам, такое положение дел началось с началом пандемии коронавируса — два года назад."Ситуация все еще не пришла в норму. Отели почти пустые, рестораны тоже, кафе, клубы. Люди боятся за свое будущее и мало тратят. Не только на такси, но и на другие вещи", — сказал он.Берлинец признался, что сомневается в возможности улучшения положения. По его словам, немецкие власти, наряду с бизнесом, выигрывают от сложившейся ситуации."Я не думаю, что это нормально регулируется рынком, это скорее обдираловка. Примерно два месяца назад баррель на рынке подорожал до 130 евро, а сейчас он почти 90-92, но цена все равно высокая, это никак не связано с рынком", — пожаловался мужчина.Западные страны ввели санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Они коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Однако нарушение технологических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.

https://ria.ru/20220405/energiya-1781920483.html

https://ria.ru/20220405/borba-1781916965.html

германия

россия

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2022

Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, германия, россия