https://ria.ru/20220405/gazprom-1781931897.html

"Газпром" отозвал иск о выплате дивидендов из прибыли EuRoPol Gaz

"Газпром" отозвал иск о выплате дивидендов из прибыли EuRoPol Gaz - РИА Новости, 05.04.2022

"Газпром" отозвал иск о выплате дивидендов из прибыли EuRoPol Gaz

Польский нефтегазовый концерн PGNiG сообщил, что "Газпром" отозвал иск о выплате дивидендов из прибыли EuRoPol Gaz. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T16:48

2022-04-05T16:48

2022-04-05T16:59

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ВАРШАВА, 5 апр – РИА Новости. Польский нефтегазовый концерн PGNiG сообщил, что "Газпром" отозвал иск о выплате дивидендов из прибыли EuRoPol Gaz.Ранее PGNIG сообщил, что получил от "Газпрома" судебный иск о выплате дивидендов из прибыли EuRoPol Gaz - владельца польской части газопровода "Ямал - Европа", а также о предполагаемом нарушении прав "Газпрома" и членов правления EuRoPol Gaz, назначенных "Газпромом".По оценке совета директоров PGNiG, требования, содержащиеся в иске "Газпрома", "абсолютно необоснованны". Польская компания добавила, что "предпримет юридические шаги, чтобы продемонстрировать необоснованность требований "Газпрома".Правление PGNiG сообщает, что компания получила от Арбитражного института Стокгольмской торговой палаты письмо о прекращении разбирательства, инициированного "Газпромом", в связи с отзывом иска "Газпромом", - говорится в сообщении.PGNiG владеет, прямо и косвенно, через дочернюю компанию Gas-Trading, 51,18% акций в уставном капитале EuRoPol Gaz, 48,82% акций принадлежат "Газпрому".

https://ria.ru/20220405/energetika-1781917705.html

https://ria.ru/20220405/gazprom-1781887342.html

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Владимир Лаврентьев

pgnig, экономика, в мире, польша, россия, газпром, европа, природный газ