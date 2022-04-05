ГД приняла в первом чтении проект о бесплатном газе для Вечных огней
Госдума приняла в первом чтении проект о бесплатной поставке газе для Вечных огней
Вечный огонь в сквере памяти героев в Смоленске. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Комитет Госдумы по энергетике поддержал принятие в первом чтении законопроекта о безвозмездной поставке газа для Вечных огней и Огней памяти.
Документ, внесенный группой сенаторов и депутатов от "Единой России", позволит на безвозмездной основе обеспечить бесперебойную работу Вечных огней и Огней памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений.
Законопроект разработан в связи с высокой социальной значимостью сохранения и бережного отношения к историческим традициям и необходимостью формирования у подрастающего поколения традиционных духовно-нравственных ориентиров, поясняют его авторы.
Документ наделяет правительство РФ полномочием по установлению принципов формирования цены на газ для газоснабжения потребителей, использующих газ для постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.
Ранее инициативу о безвозмездной поставке газа для Вечных огней одобрил президент России Владимир Путин. При этом он поручил правительству и "Газпрому" обеспечить ее выполнение до 1 мая.