https://ria.ru/20220405/gaz-1781907805.html

ГД приняла в первом чтении проект о бесплатном газе для Вечных огней

ГД приняла в первом чтении проект о бесплатном газе для Вечных огней - РИА Новости, 05.04.2022

ГД приняла в первом чтении проект о бесплатном газе для Вечных огней

Комитет Госдумы по энергетике поддержал принятие в первом чтении законопроекта о безвозмездной поставке газа для Вечных огней и Огней памяти. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T15:28

2022-04-05T15:28

2022-04-05T15:28

общество

владимир путин

россия

газпром

единая россия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Комитет Госдумы по энергетике поддержал принятие в первом чтении законопроекта о безвозмездной поставке газа для Вечных огней и Огней памяти.Документ, внесенный группой сенаторов и депутатов от "Единой России", позволит на безвозмездной основе обеспечить бесперебойную работу Вечных огней и Огней памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений.Законопроект разработан в связи с высокой социальной значимостью сохранения и бережного отношения к историческим традициям и необходимостью формирования у подрастающего поколения традиционных духовно-нравственных ориентиров, поясняют его авторы.Документ наделяет правительство РФ полномочием по установлению принципов формирования цены на газ для газоснабжения потребителей, использующих газ для постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.Ранее инициативу о безвозмездной поставке газа для Вечных огней одобрил президент России Владимир Путин. При этом он поручил правительству и "Газпрому" обеспечить ее выполнение до 1 мая.

https://ria.ru/20220405/ekologiya-1781809378.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, владимир путин, россия, газпром, единая россия