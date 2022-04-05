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Транспортировку газа по "Силе Сибири" возобновили
Транспортировку газа по "Силе Сибири" возобновили - РИА Новости, 05.04.2022
Транспортировку газа по "Силе Сибири" возобновили
Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены, транспортировка газа по магистрали возобновлена, сообщил "Газпром". РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T10:25
2022-04-05T10:25
2022-04-05T10:43
экономика
россия
газпром
сила сибири (газопровод)
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены, транспортировка газа по магистрали возобновлена, сообщил "Газпром"."Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале компании.Транспортировка газа по "Силе Сибири" была приостановлена в связи с плановыми техническими работами с 29 марта по 4 апреля.По договоренности "Газпрома" и китайской компании CNPC профилактика оборудования и систем газопровода проходит два раза в год: весной и осенью."Сила Сибири" - магистральный, протяженностью около трех тысяч километров, газопровод из России в Китай. Первый участок трубы - от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска в Амурской области - был запущен в 2019 году. Второй участок - от Ковыктинского месторождения в Иркутской области до Чаяндинского месторождения - планируется ввести в эксплуатацию в конце 2022 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия, газпром, сила сибири (газопровод)
10:25 05.04.2022 (обновлено: 10:43 05.04.2022)
Транспортировку газа по "Силе Сибири" возобновили
Транспортировку газа по "Силе Сибири" возобновили после ремонта