Рейтинг@Mail.ru
Транспортировку газа по "Силе Сибири" возобновили - РИА Новости, 05.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220405/gaz-1781831966.html
Транспортировку газа по "Силе Сибири" возобновили
Транспортировку газа по "Силе Сибири" возобновили - РИА Новости, 05.04.2022
Транспортировку газа по "Силе Сибири" возобновили
Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены, транспортировка газа по магистрали возобновлена, сообщил "Газпром". РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T10:25
2022-04-05T10:43
экономика
россия
газпром
сила сибири (газопровод)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752138598_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_43e164b8267e363adf1ac2bd4afea545.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены, транспортировка газа по магистрали возобновлена, сообщил "Газпром"."Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале компании.Транспортировка газа по "Силе Сибири" была приостановлена в связи с плановыми техническими работами с 29 марта по 4 апреля.По договоренности "Газпрома" и китайской компании CNPC профилактика оборудования и систем газопровода проходит два раза в год: весной и осенью."Сила Сибири" - магистральный, протяженностью около трех тысяч километров, газопровод из России в Китай. Первый участок трубы - от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска в Амурской области - был запущен в 2019 году. Второй участок - от Ковыктинского месторождения в Иркутской области до Чаяндинского месторождения - планируется ввести в эксплуатацию в конце 2022 года.
https://ria.ru/20220330/potok-1780915725.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752138598_44:0:2775:2048_1920x0_80_0_0_1f3cbbb26c6bc93c9c6f0e41df1f1878.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, газпром, сила сибири (газопровод)
10:25 05.04.2022 (обновлено: 10:43 05.04.2022)
 
Транспортировку газа по "Силе Сибири" возобновили

Транспортировку газа по "Силе Сибири" возобновили после ремонта

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАмурский газоперерабатывающий завод
Амурский газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Амурский газоперерабатывающий завод. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены, транспортировка газа по магистрали возобновлена, сообщил "Газпром".
"Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале компании.
Транспортировка газа по "Силе Сибири" была приостановлена в связи с плановыми техническими работами с 29 марта по 4 апреля.
По договоренности "Газпрома" и китайской компании CNPC профилактика оборудования и систем газопровода проходит два раза в год: весной и осенью.
"Сила Сибири" - магистральный, протяженностью около трех тысяч километров, газопровод из России в Китай. Первый участок трубы - от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска в Амурской области - был запущен в 2019 году. Второй участок - от Ковыктинского месторождения в Иркутской области до Чаяндинского месторождения - планируется ввести в эксплуатацию в конце 2022 года.
Рабочий на церемонии открытия газопровода Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
30 марта, 16:56
"Северный поток — 2" стал инструментом в руках Запада, заявил Рябков
 
ЭкономикаРоссияГазпромСила Сибири (газопровод)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала