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"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину
"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину - РИА Новости, 05.04.2022
"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину
"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей - 108,3 миллиона кубометров на 5 апреля, сообщила компания. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T09:59
2022-04-05T09:59
2022-04-05T10:16
экономика
газпром
россия
украина
оператор гтс украины
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. "Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей - 108,3 миллиона кубометров на 5 апреля, сообщила компания."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей - 108,3 миллиона кубометров на 5 апреля", - говорится в сообщении.Данные "Газпрома" подтверждаются информацией на сайте "Оператора ГТС Украины". Заявки на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 5 апреля составляют 108,34 миллиона кубометров.Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, газпром, россия, украина, оператор гтс украины
09:59 05.04.2022 (обновлено: 10:16 05.04.2022)
"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину
"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину — 108,3 миллиона кубов