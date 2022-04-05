https://ria.ru/20220405/gaz-1781818310.html

Транзит газа через Украину ожидается на максимальном уровне

Транзит газа через Украину ожидается на максимальном уровне - РИА Новости, 05.04.2022

Транзит газа через Украину ожидается на максимальном уровне

Транзит российского газа через территорию Украины во вторник, 5 апреля, как ожидается, сохранится на близком к максимальным контрактным обязательствам... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T09:05

2022-04-05T09:05

2022-04-05T09:05

экономика

украина

россия

европа

газпром

северный поток

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Транзит российского газа через территорию Украины во вторник, 5 апреля, как ожидается, сохранится на близком к максимальным контрактным обязательствам "Газпрома" уровне, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).Заявки на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 5 апреля составляют 108,34 миллиона кубометров. Транзит держится вблизи максимальных обязательств "Газпрома" по транзитному контракту - около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год) - с конца февраля. Он незначительно снижался лишь пару дней в середине марта.Прокачка газа по "Северному потоку" сохраняется на уровне 170 миллионов кубометров в сутки, свидетельствуют данные на сайте оператора газопровода Nord Stream AG о номинациях на прокачку в понедельник.Магистраль "Ямал-Европа" продолжает работать в режиме виртуального реверса, следует из данных немецкой Gascade. На станции "Мальнов" в Германии физический поток газа отсутствует, но поставки российского "голубого топлива" по магистрали продолжаются: попадая в польский участок "Ямала-Европы" они сразу перепродаются Германией и остаются на территории Польши. "Газпром" возобновил поставки по магистрали 29 марта после двухнедельного перерыва. Это один из основных, но балансирующих экспортных маршрутов для компании.Эксперты связывали возросший с конца февраля экспорт российского газа с рисками из-за военной операции России на Украине, а также с прогнозами погоды в Европе. Данные woeurope.eu указывают на некоторое похолодание в регионе в последние дни марта - начале апреля.При этом устойчивые показатели экспорта "Газпрома" сохраняются, несмотря на рост ветрогенерации в ЕС. По данным Wind Europe, 4 апреля выработка ВЭС в Европе составила 26,7% от общего объема, тогда как неделей ранее показатель находился на уровне 11,9%. Между тем, с 31 марта возобновился нетто-отбор газа из европейских подземных хранилищ. По данным GIE, на 3 апреля "подземки" заполнены на 26,25%, 30 марта показатель составлял 26,39%.

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, украина, россия, европа, газпром, северный поток