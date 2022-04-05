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Транзит газа через Украину ожидается на максимальном уровне - РИА Новости, 05.04.2022
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Транзит газа через Украину ожидается на максимальном уровне
Транзит газа через Украину ожидается на максимальном уровне - РИА Новости, 05.04.2022
Транзит газа через Украину ожидается на максимальном уровне
Транзит российского газа через территорию Украины во вторник, 5 апреля, как ожидается, сохранится на близком к максимальным контрактным обязательствам... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T09:05
2022-04-05T09:05
экономика
украина
россия
европа
газпром
северный поток
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Транзит российского газа через территорию Украины во вторник, 5 апреля, как ожидается, сохранится на близком к максимальным контрактным обязательствам "Газпрома" уровне, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).Заявки на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 5 апреля составляют 108,34 миллиона кубометров. Транзит держится вблизи максимальных обязательств "Газпрома" по транзитному контракту - около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год) - с конца февраля. Он незначительно снижался лишь пару дней в середине марта.Прокачка газа по "Северному потоку" сохраняется на уровне 170 миллионов кубометров в сутки, свидетельствуют данные на сайте оператора газопровода Nord Stream AG о номинациях на прокачку в понедельник.Магистраль "Ямал-Европа" продолжает работать в режиме виртуального реверса, следует из данных немецкой Gascade. На станции "Мальнов" в Германии физический поток газа отсутствует, но поставки российского "голубого топлива" по магистрали продолжаются: попадая в польский участок "Ямала-Европы" они сразу перепродаются Германией и остаются на территории Польши. "Газпром" возобновил поставки по магистрали 29 марта после двухнедельного перерыва. Это один из основных, но балансирующих экспортных маршрутов для компании.Эксперты связывали возросший с конца февраля экспорт российского газа с рисками из-за военной операции России на Украине, а также с прогнозами погоды в Европе. Данные woeurope.eu указывают на некоторое похолодание в регионе в последние дни марта - начале апреля.При этом устойчивые показатели экспорта "Газпрома" сохраняются, несмотря на рост ветрогенерации в ЕС. По данным Wind Europe, 4 апреля выработка ВЭС в Европе составила 26,7% от общего объема, тогда как неделей ранее показатель находился на уровне 11,9%. Между тем, с 31 марта возобновился нетто-отбор газа из европейских подземных хранилищ. По данным GIE, на 3 апреля "подземки" заполнены на 26,25%, 30 марта показатель составлял 26,39%.
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экономика, украина, россия, европа, газпром, северный поток
09:05 05.04.2022
 
Транзит газа через Украину ожидается на максимальном уровне

Транзит газа через Украину ожидается на максимуме контрактных обязательств "Газпрома"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВентиль на трубопроводе газораспределительной станции
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Транзит российского газа через территорию Украины во вторник, 5 апреля, как ожидается, сохранится на близком к максимальным контрактным обязательствам "Газпрома" уровне, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).
Заявки на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 5 апреля составляют 108,34 миллиона кубометров. Транзит держится вблизи максимальных обязательств "Газпрома" по транзитному контракту - около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год) - с конца февраля. Он незначительно снижался лишь пару дней в середине марта.
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Магистраль "Ямал-Европа" продолжает работать в режиме виртуального реверса, следует из данных немецкой Gascade. На станции "Мальнов" в Германии физический поток газа отсутствует, но поставки российского "голубого топлива" по магистрали продолжаются: попадая в польский участок "Ямала-Европы" они сразу перепродаются Германией и остаются на территории Польши. "Газпром" возобновил поставки по магистрали 29 марта после двухнедельного перерыва. Это один из основных, но балансирующих экспортных маршрутов для компании.
Эксперты связывали возросший с конца февраля экспорт российского газа с рисками из-за военной операции России на Украине, а также с прогнозами погоды в Европе. Данные woeurope.eu указывают на некоторое похолодание в регионе в последние дни марта - начале апреля.
При этом устойчивые показатели экспорта "Газпрома" сохраняются, несмотря на рост ветрогенерации в ЕС. По данным Wind Europe, 4 апреля выработка ВЭС в Европе составила 26,7% от общего объема, тогда как неделей ранее показатель находился на уровне 11,9%. Между тем, с 31 марта возобновился нетто-отбор газа из европейских подземных хранилищ. По данным GIE, на 3 апреля "подземки" заполнены на 26,25%, 30 марта показатель составлял 26,39%.
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