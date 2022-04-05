Транзит газа через Украину ожидается на максимальном уровне
Транзит газа через Украину ожидается на максимуме контрактных обязательств "Газпрома"
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Транзит российского газа через территорию Украины во вторник, 5 апреля, как ожидается, сохранится на близком к максимальным контрактным обязательствам "Газпрома" уровне, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).
Заявки на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 5 апреля составляют 108,34 миллиона кубометров. Транзит держится вблизи максимальных обязательств "Газпрома" по транзитному контракту - около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год) - с конца февраля. Он незначительно снижался лишь пару дней в середине марта.
Прокачка газа по "Северному потоку" сохраняется на уровне 170 миллионов кубометров в сутки, свидетельствуют данные на сайте оператора газопровода Nord Stream AG о номинациях на прокачку в понедельник.
Магистраль "Ямал-Европа" продолжает работать в режиме виртуального реверса, следует из данных немецкой Gascade. На станции "Мальнов" в Германии физический поток газа отсутствует, но поставки российского "голубого топлива" по магистрали продолжаются: попадая в польский участок "Ямала-Европы" они сразу перепродаются Германией и остаются на территории Польши. "Газпром" возобновил поставки по магистрали 29 марта после двухнедельного перерыва. Это один из основных, но балансирующих экспортных маршрутов для компании.
При этом устойчивые показатели экспорта "Газпрома" сохраняются, несмотря на рост ветрогенерации в ЕС. По данным Wind Europe, 4 апреля выработка ВЭС в Европе составила 26,7% от общего объема, тогда как неделей ранее показатель находился на уровне 11,9%. Между тем, с 31 марта возобновился нетто-отбор газа из европейских подземных хранилищ. По данным GIE, на 3 апреля "подземки" заполнены на 26,25%, 30 марта показатель составлял 26,39%.