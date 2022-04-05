https://ria.ru/20220405/gaz-1781817561.html

СМИ: "Газпром" остановил закачку газа в крупнейшем немецком хранилище

СМИ: "Газпром" остановил закачку газа в крупнейшем немецком хранилище - РИА Новости, 05.04.2022

СМИ: "Газпром" остановил закачку газа в крупнейшем немецком хранилище

"Газпром" остановил отбор и закачку газа на крупнейшем хранилище Германии "Реден", пишет EurAsiaDaily со ссылкой на оператора подземного хранилища Astora... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T09:00

2022-04-05T09:00

2022-04-05T09:31

экономика

чехия

великобритания

швейцария

газпром экспорт

газпром

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. "Газпром" остановил отбор и закачку газа на крупнейшем хранилище Германии "Реден", пишет EurAsiaDaily со ссылкой на оператора подземного хранилища Astora компании Gazprom Germania.По информации Astora, утром 1 апреля все операции с сырьем в "Редене" остановились. До этого хранилище отбирало и подавало газ в газотранспортную систему Германии. Активные запасы на 4 апреля составили 21 миллионов кубометров в сутки.Группа "Газпром" 31 марта прекратила участие в Gazprom Germania GmbH и всех ее активах. Накануне министр экономики ФРГ Роберт Хабек сообщил, что компания до 30 сентября перешла под временное управление Федерального сетевого агентства. Он пояснил, что "Газпром" вышел из немецкой "дочки" без одобрения германского правительства, нарушив закон о внешней торговле.Gazprom Germania GmbH было дочерним предприятием "Газпром экспорта" (входит в "Газпром"). Компания торгует топливом и имеет сеть газозаправочных станций в Германии. Этому немецкому предприятию принадлежат Gazprom Marketing & Trading, Wingas и еще несколько компаний в Германии, Великобритании, Швейцарии, Чехии.

https://ria.ru/20220405/ekologiya-1781809378.html

https://ria.ru/20220404/gaz-1781617518.html

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

экономика, чехия, великобритания, швейцария, газпром экспорт, газпром