https://ria.ru/20220405/gaz-1781801709.html

Немцам посоветовали готовиться к худшему

Немцам посоветовали готовиться к худшему - РИА Новости, 05.04.2022

Немцам посоветовали готовиться к худшему

Немецкое автомобилестроение готовится к худшему. Тревожным "звонком" стало требование президента России Владимира Путина оплачивать поставки энергоносителей... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T01:20

2022-04-05T01:20

2022-04-05T01:20

россия

украина

природный газ

в мире

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Немецкое автомобилестроение готовится к худшему. Тревожным "звонком" стало требование президента России Владимира Путина оплачивать поставки энергоносителей исключительно в рублях, пишет газета Süddeutsche Zeitung.В минувшие выходные, отмечает издание, газ еще поступал. Однако эксперты уверяют, что расслабляться нельзя. "Самое страшное впереди", - заявил пожелавший остаться анонимным источник.Найти замену быстро – до конца текущего года – можно лишь частично. "Наши (немецкие – Прим. ред.) цепочки поставок испытывают сильнейший стресс. Очень скоро мы (Германия – Прим. ред.) ощутим дефицит во многих сферах", - приводит издание слова главы Ассоциации немецкой автомобильной промышленности Андреаса Раде. Он уверен, что стране необходимо настроиться на дефицит и других сырьевых ресурсов, а также роста их стоимости. В частности, речь идет о палладии, пятая часть импорта которого приходится на Россию.Ранее председатель Федерации ассоциации немецкой кондитерской промышленности Бастиан Фассен заявил, что ситуация с угрозой прекращения поставок топлива из России может привести к исчезновению кондитерской отрасли в стране.Президент России Владимир Путин в марте поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать перевод расчетов за газ c недружественными странами на рубли.Министр экономики Германии Роберт Хабек в ответ заявил, что страны "Большой семерки" не согласны с позицией Москвы и считают требование платить за газ в рублях односторонним нарушением контрактов. В Кремле на это заметили: "Нет оплаты — нет газа".Россия 24 февраля начала военную спецоперацию на Украине. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

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россия, украина, природный газ, в мире