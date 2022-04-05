https://ria.ru/20220405/fury-1781858399.html

Белорусские власти рассказали об очередях из фур на границе с Литвой

Белорусские власти рассказали об очередях из фур на границе с Литвой - РИА Новости, 05.04.2022

Белорусские власти рассказали об очередях из фур на границе с Литвой

Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что грузоперевозчики не хотят въезжать в ЕС через Польшу из-за медленного оформления в польских пунктах пропуска и... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T12:22

2022-04-05T12:22

2022-04-05T12:22

в мире

белоруссия

авто

литва

польша

санкции ес в отношении белоруссии

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МИНСК, 5 апр – РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что грузоперевозчики не хотят въезжать в ЕС через Польшу из-за медленного оформления в польских пунктах пропуска и блокирования движения транспорта протестующими, поэтому они переориентировались на литовское направление, что привело к росту очередей из фур."Одна из причин скопления фур на литовской границе - нежелание грузоперевозчиков ехать через Польшу… По информации литовской таможни, скопление грузовиков на маршруте через Литву фиксируется по причине перераспределения транспортных потоков с польского направления. В результате замедленного оформления в польских пунктах пропуска, блокировок движения группами граждан, а также закрытия погранперехода Кузница Белостоцкая логистические маршруты перестраиваются и создают дополнительную нагрузку на литовские пункты пропуска", - говорится в сообщении белорусского погранведомства в его Telegram-канале.По его данным, в минувшие сутки сотрудники польских погранпереходов оформили только 43% транспортных средств от установленной нормы. Самым загруженным на данный момент является маршрут через пункт пропуска Кукурыки (Козловичи).В Литву въехало 65% грузовиков от пропускной способности. Наибольшее скопление фур фиксируется в направлении погранперехода Шальчининкай (Бенякони). Латвийская сторона впустила 60% грузовых авто. По состоянию на утро, скопление большегрузов фиксируется только на пути через Патерниеки (Григоровщина).Ранее местные интернет-ресурсы сообщали, что на польской стороне крупнейшего на белорусско-польской границе пункта пропуска Кукурыки-Козловичи в марте проводят акции в поддержку Украины, блокируя движение автомобилей с белорусскими и российскими номерами. В результате, по данным белорусского госпогранкомитета, очередь на выезд из Польши на данном направлении растянулась на десятки километров. Государственный пограничный комитет Белоруссии заявлял, что польская сторона не мешает группе протестующих блокировать в польском пункте пропуска Кукурыки грузовики, движущиеся в направлении Белоруссии и России.

https://ria.ru/20220404/granitsa-1781757408.html

https://ria.ru/20220403/tovary-1781283969.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, авто, литва, польша, санкции ес в отношении белоруссии