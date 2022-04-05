Белорусские власти рассказали об очередях из фур на границе с Литвой
Госпогранкомитет Белоруссии рассказали об очередях из фур на границе с Литвой
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкРоссийские грузовики в очереди на пересечении белорусско-литовской границы в пункте пропуска "Бенякони" в Гродненской области Белоруссии
Российские грузовики в очереди на пересечении белорусско-литовской границы в пункте пропуска "Бенякони" в Гродненской области Белоруссии
МИНСК, 5 апр – РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что грузоперевозчики не хотят въезжать в ЕС через Польшу из-за медленного оформления в польских пунктах пропуска и блокирования движения транспорта протестующими, поэтому они переориентировались на литовское направление, что привело к росту очередей из фур.
"Одна из причин скопления фур на литовской границе - нежелание грузоперевозчиков ехать через Польшу… По информации литовской таможни, скопление грузовиков на маршруте через Литву фиксируется по причине перераспределения транспортных потоков с польского направления. В результате замедленного оформления в польских пунктах пропуска, блокировок движения группами граждан, а также закрытия погранперехода Кузница Белостоцкая логистические маршруты перестраиваются и создают дополнительную нагрузку на литовские пункты пропуска", - говорится в сообщении белорусского погранведомства в его Telegram-канале.
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По его данным, в минувшие сутки сотрудники польских погранпереходов оформили только 43% транспортных средств от установленной нормы. Самым загруженным на данный момент является маршрут через пункт пропуска Кукурыки (Козловичи).
В Литву въехало 65% грузовиков от пропускной способности. Наибольшее скопление фур фиксируется в направлении погранперехода Шальчининкай (Бенякони). Латвийская сторона впустила 60% грузовых авто. По состоянию на утро, скопление большегрузов фиксируется только на пути через Патерниеки (Григоровщина).
Ранее местные интернет-ресурсы сообщали, что на польской стороне крупнейшего на белорусско-польской границе пункта пропуска Кукурыки-Козловичи в марте проводят акции в поддержку Украины, блокируя движение автомобилей с белорусскими и российскими номерами. В результате, по данным белорусского госпогранкомитета, очередь на выезд из Польши на данном направлении растянулась на десятки километров. Государственный пограничный комитет Белоруссии заявлял, что польская сторона не мешает группе протестующих блокировать в польском пункте пропуска Кукурыки грузовики, движущиеся в направлении Белоруссии и России.
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