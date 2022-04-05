https://ria.ru/20220405/frantsiya-1781868432.html

Послу России во Франции передали список персон нон грата

Послу России во Франции передали список персон нон грата - РИА Новости, 05.04.2022

Послу России во Франции передали список персон нон грата

МИД Франции во вторник передал послу РФ в Париже Алексею Мешкову список сотрудников российских загранучреждений, объявленных persona non grata под надуманными... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T12:52

2022-04-05T12:52

2022-04-05T13:00

в мире

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алексей мешков

мид франции‎

россия

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ПАРИЖ, 5 апр – РИА Новости. МИД Франции во вторник передал послу РФ в Париже Алексею Мешкову список сотрудников российских загранучреждений, объявленных persona non grata под надуманными предлогами, глава российской дипмиссии выразил протест против недружественной акции Парижа, сообщает пресс-служба посольства РФ."5 апреля посол России был вызван в МИД Франции, где ему был передан список сотрудников российских загранучреждений, объявленных "persona non grata" под надуманным предлогом. Со своей стороны, посол выразил решительный протест против недружественной акции французских властей, подчеркнул, что это наносит прямой ущерб и без того непростым на настоящий момент российско-французским отношениям", - говорится в сообщении пресс-службы.Российский посол заявил, что Россия оставляет за собой право дать адекватный ответ на действия Парижа, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220405/diplomaty-1781851495.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, франция, алексей мешков, мид франции‎, россия