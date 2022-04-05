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Послу России во Франции передали список персон нон грата - РИА Новости, 05.04.2022
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Послу России во Франции передали список персон нон грата
Послу России во Франции передали список персон нон грата - РИА Новости, 05.04.2022
Послу России во Франции передали список персон нон грата
МИД Франции во вторник передал послу РФ в Париже Алексею Мешкову список сотрудников российских загранучреждений, объявленных persona non grata под надуманными... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T12:52
2022-04-05T13:00
в мире
франция
алексей мешков
мид франции‎
россия
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ПАРИЖ, 5 апр – РИА Новости. МИД Франции во вторник передал послу РФ в Париже Алексею Мешкову список сотрудников российских загранучреждений, объявленных persona non grata под надуманными предлогами, глава российской дипмиссии выразил протест против недружественной акции Парижа, сообщает пресс-служба посольства РФ."5 апреля посол России был вызван в МИД Франции, где ему был передан список сотрудников российских загранучреждений, объявленных "persona non grata" под надуманным предлогом. Со своей стороны, посол выразил решительный протест против недружественной акции французских властей, подчеркнул, что это наносит прямой ущерб и без того непростым на настоящий момент российско-французским отношениям", - говорится в сообщении пресс-службы.Российский посол заявил, что Россия оставляет за собой право дать адекватный ответ на действия Парижа, отмечается в сообщении.
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в мире, франция, алексей мешков, мид франции‎, россия
12:52 05.04.2022 (обновлено: 13:00 05.04.2022)
 
Послу России во Франции передали список персон нон грата

МИД Франции передал послу России список сотрудников, объявленных персонами нон грата

© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкСкульптура "Гения свободы" на вершине Июльской колонны на площади Бастилии в 4-м округе Парижа
Скульптура Гения свободы на вершине Июльской колонны на площади Бастилии в 4-м округе Парижа - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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Скульптура "Гения свободы" на вершине Июльской колонны на площади Бастилии в 4-м округе Парижа
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 5 апр – РИА Новости. МИД Франции во вторник передал послу РФ в Париже Алексею Мешкову список сотрудников российских загранучреждений, объявленных persona non grata под надуманными предлогами, глава российской дипмиссии выразил протест против недружественной акции Парижа, сообщает пресс-служба посольства РФ.
"5 апреля посол России был вызван в МИД Франции, где ему был передан список сотрудников российских загранучреждений, объявленных "persona non grata" под надуманным предлогом. Со своей стороны, посол выразил решительный протест против недружественной акции французских властей, подчеркнул, что это наносит прямой ущерб и без того непростым на настоящий момент российско-французским отношениям", - говорится в сообщении пресс-службы.
Российский посол заявил, что Россия оставляет за собой право дать адекватный ответ на действия Парижа, отмечается в сообщении.
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В миреФранцияАлексей МешковМИД Франции‎Россия
 
 
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