https://ria.ru/20220405/fermery-1781872202.html

Немецкие фермеры пожаловались на подорожание удобрений и топлива из России

Немецкие фермеры пожаловались на подорожание удобрений и топлива из России - РИА Новости, 05.04.2022

Немецкие фермеры пожаловались на подорожание удобрений и топлива из России

Владельцы фермерских хозяйств в Германии почувствовали на себе экономические последствия антироссийских санкций стран Запада: в частности, они столкнулись с... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T13:04

2022-04-05T13:04

2022-04-05T13:23

экономика

цены на нефть

сергей лавров

россия

лига арабских государств

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Владельцы фермерских хозяйств в Германии почувствовали на себе экономические последствия антироссийских санкций стран Запада: в частности, они столкнулись с ростом цен на топливо и удобрения. Видео опубликовало Ruptly.По словам хозяина молочной фермы Торстена из города Вермельскирхен, хозяйства, занимающиеся растениеводством, пострадали сильнее, чем животноводческие фермы."Коммерческие удобрения нужны, если вы не производите никаких продуктов животноводства. Так, если у меня нет крупного рогатого скота, нет свиней, тогда мне нужны коммерческие удобрения, которые я должен покупать. Однако я могу компенсировать их отсутствие фермерским удобрением, то есть компостом, осадком сточных вод, и использовать его для удобрения своих полей в будущем, если больше не будет возможности закупать азотные удобрения или другие удобрения где-то еще", — пояснил он.Но даже в более выигрышных для животноводства условиях потребителям не избежать роста цен на сельскохозяйственную продукцию — как из-за многих глобальных факторов, так и из-за роста цен на топливо."Повышение цены на дизельное топливо на 30 центов означает для нас повышение производственных затрат на один цент. Затем легко подсчитать, на сколько центов подорожала продукция за это время. В этом смысле газ влияет на нас только потому, что растут цены на электроэнергию", — заявил Торстен.Ранее глава российского МИД Сергей Лавров высказался о последствиях западных санкций против России. Во время пресс-конференции с контактной группой Лиги арабских государств он заявил, что подобные решения бьют по мировой экономике, в том числе по странам — потребителям сельскохозяйственной продукции, удобрений и других товаров.

https://ria.ru/20220330/fermery-1780900248.html

https://ria.ru/20220325/banany-1780171411.html

https://ria.ru/20220324/udobreniya-1779894551.html

россия

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Немецкие фермеры обеспокоены ростом цен на топливо и удобрения Немецкие фермеры борются с растущими ценами на топливо и удобрения на фоне продолжающегося конфликта в Украине, как это видно на молочной ферме в Вермельскирхене в понедельник. В то время как фермы, ориентированные на продукты животноводства, могут частично заменить удобрения альтернативами, растениеводческие фермы зависят от коммерческих удобрений. Кроме того, рост цен на энергию, особенно на дизельное топливо, влияет на сельскохозяйственный сектор и увеличивает производственные затраты, по словам фермера Торстена. 2022-04-05T13:04 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

экономика, цены на нефть, сергей лавров, россия, лига арабских государств, санкции в отношении россии