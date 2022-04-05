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Антонов советует США прекратить равнодушное отношение к действиям нацбатов
Антонов советует США прекратить равнодушное отношение к действиям нацбатов - РИА Новости, 05.04.2022
Антонов советует США прекратить равнодушное отношение к действиям нацбатов
Посол России в США Анатолий Антонов посоветовал Вашингтону уделять внимание фактам и прекратить равнодушие к действиям украинских нацбатальонов. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T05:55
2022-04-05T05:55
2022-04-05T06:29
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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов посоветовал Вашингтону уделять внимание фактам и прекратить равнодушие к действиям украинских нацбатальонов."Американским коллегам следовало бы уделять внимание фактам и прекратить преступное равнодушие к действиям нацбатальонов, которые продолжают блокировать мирных граждан в городах, открывают беспорядочный огонь по беженцам, терроризируют и пытают всех, кто не разделяет их нацистскую идеологию", - сказал он.Антонова цитирует в Telegram-канале российское посольство.
https://ria.ru/20220405/postanovka-1781800586.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина
05:55 05.04.2022 (обновлено: 06:29 05.04.2022)
Антонов советует США прекратить равнодушное отношение к действиям нацбатов
Посол России Антонов посоветовал США прекратить равнодушное отношение к действиям нацбатов