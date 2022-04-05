https://ria.ru/20220405/fakty-1781808708.html

Антонов советует США прекратить равнодушное отношение к действиям нацбатов

Антонов советует США прекратить равнодушное отношение к действиям нацбатов - РИА Новости, 05.04.2022

Антонов советует США прекратить равнодушное отношение к действиям нацбатов

Посол России в США Анатолий Антонов посоветовал Вашингтону уделять внимание фактам и прекратить равнодушие к действиям украинских нацбатальонов. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T05:55

2022-04-05T05:55

2022-04-05T06:29

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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов посоветовал Вашингтону уделять внимание фактам и прекратить равнодушие к действиям украинских нацбатальонов."Американским коллегам следовало бы уделять внимание фактам и прекратить преступное равнодушие к действиям нацбатальонов, которые продолжают блокировать мирных граждан в городах, открывают беспорядочный огонь по беженцам, терроризируют и пытают всех, кто не разделяет их нацистскую идеологию", - сказал он.Антонова цитирует в Telegram-канале российское посольство.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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