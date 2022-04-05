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Антонов советует США прекратить равнодушное отношение к действиям нацбатов - РИА Новости, 05.04.2022
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Антонов советует США прекратить равнодушное отношение к действиям нацбатов
Антонов советует США прекратить равнодушное отношение к действиям нацбатов - РИА Новости, 05.04.2022
Антонов советует США прекратить равнодушное отношение к действиям нацбатов
Посол России в США Анатолий Антонов посоветовал Вашингтону уделять внимание фактам и прекратить равнодушие к действиям украинских нацбатальонов. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T05:55
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в мире
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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов посоветовал Вашингтону уделять внимание фактам и прекратить равнодушие к действиям украинских нацбатальонов."Американским коллегам следовало бы уделять внимание фактам и прекратить преступное равнодушие к действиям нацбатальонов, которые продолжают блокировать мирных граждан в городах, открывают беспорядочный огонь по беженцам, терроризируют и пытают всех, кто не разделяет их нацистскую идеологию", - сказал он.Антонова цитирует в Telegram-канале российское посольство.
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в мире, сша, украина
05:55 05.04.2022 (обновлено: 06:29 05.04.2022)
 
Антонов советует США прекратить равнодушное отношение к действиям нацбатов

Посол России Антонов посоветовал США прекратить равнодушное отношение к действиям нацбатов

© REUTERS / Zohra BensemraУкраинские военные в городе Буча
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© REUTERS / Zohra Bensemra
Украинские военные в городе Буча
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов посоветовал Вашингтону уделять внимание фактам и прекратить равнодушие к действиям украинских нацбатальонов.
"Американским коллегам следовало бы уделять внимание фактам и прекратить преступное равнодушие к действиям нацбатальонов, которые продолжают блокировать мирных граждан в городах, открывают беспорядочный огонь по беженцам, терроризируют и пытают всех, кто не разделяет их нацистскую идеологию", - сказал он.
Военнослужащий Украины в Буче - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
00:45
Небензя показал доказательства постановочного характера провокации в Буче
Антонова цитирует в Telegram-канале российское посольство.
 
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