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Администрация США одобрила возможную продажу Болгарии истребителей F-16 - РИА Новости, 05.04.2022
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Администрация США одобрила возможную продажу Болгарии истребителей F-16
Администрация США одобрила возможную продажу Болгарии истребителей F-16 - РИА Новости, 05.04.2022
Администрация США одобрила возможную продажу Болгарии истребителей F-16
Американская администрация одобрила потенциальную продажу Болгарии восьми истребителей F-16 почти на 1,7 миллиарда долларов, сообщило агентство по оборонному... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T00:41
2022-04-05T02:06
в мире
министерство обороны сша
россия
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ВАШИНГТОН, 5 апр – РИА Новости. Американская администрация одобрила потенциальную продажу Болгарии восьми истребителей F-16 почти на 1,7 миллиарда долларов, сообщило агентство по оборонному сотрудничеству США.Агентство, действующее в структуре Пентагона, направило соответствующее уведомление в конгресс. В сообщении говорится, что Болгарии предполагается продать четыре истребителя F-16C и столько же F-16D.В результате сделки Болгария, которая полагается в основном на самолеты советского производства, получит "совместимую с НАТО платформу" и сможет на регулярной основе задействовать современную авиатехнику в регионе Черного моря, говорится в сообщении.
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в мире, министерство обороны сша, россия
00:41 05.04.2022 (обновлено: 02:06 05.04.2022)
 
Администрация США одобрила возможную продажу Болгарии истребителей F-16

Администрация США одобрила возможную продажу Болгарии восьми истребителей F-16

© Фото : U.S. Air Force / Capt. Andrew LaytonИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© Фото : U.S. Air Force / Capt. Andrew Layton
Истребитель F-16
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ВАШИНГТОН, 5 апр – РИА Новости. Американская администрация одобрила потенциальную продажу Болгарии восьми истребителей F-16 почти на 1,7 миллиарда долларов, сообщило агентство по оборонному сотрудничеству США.
"Госдепартамент вынес определение, одобряющее возможную... продажу правительству Болгарии самолетов F-16C/D Block 70 и сопутствующего оборудования на оценочную сумму в 1,673 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.
Агентство, действующее в структуре Пентагона, направило соответствующее уведомление в конгресс. В сообщении говорится, что Болгарии предполагается продать четыре истребителя F-16C и столько же F-16D.
В результате сделки Болгария, которая полагается в основном на самолеты советского производства, получит "совместимую с НАТО платформу" и сможет на регулярной основе задействовать современную авиатехнику в регионе Черного моря, говорится в сообщении.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
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