https://ria.ru/20220405/f-16-1781800449.html

Администрация США одобрила возможную продажу Болгарии истребителей F-16

Администрация США одобрила возможную продажу Болгарии истребителей F-16 - РИА Новости, 05.04.2022

Администрация США одобрила возможную продажу Болгарии истребителей F-16

Американская администрация одобрила потенциальную продажу Болгарии восьми истребителей F-16 почти на 1,7 миллиарда долларов, сообщило агентство по оборонному... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T00:41

2022-04-05T00:41

2022-04-05T02:06

в мире

министерство обороны сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779597313_0:406:2870:2020_1920x0_80_0_0_184ab9865e0d87f526b02d6290737d62.jpg

ВАШИНГТОН, 5 апр – РИА Новости. Американская администрация одобрила потенциальную продажу Болгарии восьми истребителей F-16 почти на 1,7 миллиарда долларов, сообщило агентство по оборонному сотрудничеству США.Агентство, действующее в структуре Пентагона, направило соответствующее уведомление в конгресс. В сообщении говорится, что Болгарии предполагается продать четыре истребителя F-16C и столько же F-16D.В результате сделки Болгария, которая полагается в основном на самолеты советского производства, получит "совместимую с НАТО платформу" и сможет на регулярной основе задействовать современную авиатехнику в регионе Черного моря, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220404/polsha-1781657445.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, министерство обороны сша, россия