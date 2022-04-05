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Администрация США одобрила возможную продажу Болгарии истребителей F-16
Администрация США одобрила возможную продажу Болгарии истребителей F-16 - РИА Новости, 05.04.2022
Администрация США одобрила возможную продажу Болгарии истребителей F-16
Американская администрация одобрила потенциальную продажу Болгарии восьми истребителей F-16 почти на 1,7 миллиарда долларов, сообщило агентство по оборонному... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T00:41
2022-04-05T00:41
2022-04-05T02:06
в мире
министерство обороны сша
россия
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ВАШИНГТОН, 5 апр – РИА Новости. Американская администрация одобрила потенциальную продажу Болгарии восьми истребителей F-16 почти на 1,7 миллиарда долларов, сообщило агентство по оборонному сотрудничеству США.Агентство, действующее в структуре Пентагона, направило соответствующее уведомление в конгресс. В сообщении говорится, что Болгарии предполагается продать четыре истребителя F-16C и столько же F-16D.В результате сделки Болгария, которая полагается в основном на самолеты советского производства, получит "совместимую с НАТО платформу" и сможет на регулярной основе задействовать современную авиатехнику в регионе Черного моря, говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство обороны сша, россия
00:41 05.04.2022 (обновлено: 02:06 05.04.2022)
Администрация США одобрила возможную продажу Болгарии истребителей F-16
Администрация США одобрила возможную продажу Болгарии восьми истребителей F-16