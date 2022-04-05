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ЕС объявил персонами нон грата 19 сотрудников постпредства России - РИА Новости, 05.04.2022
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ЕС объявил персонами нон грата 19 сотрудников постпредства России
ЕС объявил персонами нон грата 19 сотрудников постпредства России - РИА Новости, 05.04.2022
ЕС объявил персонами нон грата 19 сотрудников постпредства России
ЕС анонсировал высылку 19 сотрудников постоянного представительства России при Евросоюзе, говорится в заявлении внешнеполитической службы союза. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T18:34
2022-04-05T19:53
евросоюз
россия
санкции в отношении россии
жозеп боррель
в мире
владимир чижов
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БРЮССЕЛЬ, 5 апр — РИА Новости. ЕС анонсировал высылку 19 сотрудников постоянного представительства России при Евросоюзе, говорится в заявлении внешнеполитической службы союза."В соответствии с решением верховного представителя Жозепа Борреля 19 сотрудников постоянного представительства России при ЕС в Брюсселе были объявлены персонами нон грата за причастность к деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу", — указывается в документе.Сегодня генеральный секретарь европейской внешнеполитической службы проинформировал главу российской миссии Владимира Чижова об этом решении.Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва "даст соответствующий ответ".Ранее многие страны Евросоюза объявили об аналогичных действиях. Среди них Словения, Румыния, Германия, Франция, Италия, Дания, Литва и Латвия, в свою очередь, понизили уровень дипломатических отношений с Россией. Часть сотрудников высылают из-за подозрения в шпионаже, их обвиняют в деятельности, "несовместимой с дипломатическим статусом", еще в некоторых случаях поводом к таким действиям послужила ситуация на Украине, где Вооруженные силы проводят военную операцию.
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евросоюз, россия, санкции в отношении россии, жозеп боррель, в мире, владимир чижов
18:34 05.04.2022 (обновлено: 19:53 05.04.2022)
 
ЕС объявил персонами нон грата 19 сотрудников постпредства России

Евросоюз объявил персонами нон грата 19 сотрудников постпредства России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 5 апр — РИА Новости. ЕС анонсировал высылку 19 сотрудников постоянного представительства России при Евросоюзе, говорится в заявлении внешнеполитической службы союза.
"В соответствии с решением верховного представителя Жозепа Борреля 19 сотрудников постоянного представительства России при ЕС в Брюсселе были объявлены персонами нон грата за причастность к деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу", — указывается в документе.
Сегодня генеральный секретарь европейской внешнеполитической службы проинформировал главу российской миссии Владимира Чижова об этом решении.
Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва "даст соответствующий ответ".
Ранее многие страны Евросоюза объявили об аналогичных действиях. Среди них Словения, Румыния, Германия, Франция, Италия, Дания, Литва и Латвия, в свою очередь, понизили уровень дипломатических отношений с Россией. Часть сотрудников высылают из-за подозрения в шпионаже, их обвиняют в деятельности, "несовместимой с дипломатическим статусом", еще в некоторых случаях поводом к таким действиям послужила ситуация на Украине, где Вооруженные силы проводят военную операцию.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 15:15
Москва ответит на высылку российских дипломатов из Испании
 
ЕвросоюзРоссияСанкции в отношении РоссииЖозеп БоррельВ миреВладимир Чижов
 
 
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