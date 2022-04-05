https://ria.ru/20220405/evrosoyuz-1781958526.html

ЕС объявил персонами нон грата 19 сотрудников постпредства России

ЕС объявил персонами нон грата 19 сотрудников постпредства России - РИА Новости, 05.04.2022

ЕС объявил персонами нон грата 19 сотрудников постпредства России

ЕС анонсировал высылку 19 сотрудников постоянного представительства России при Евросоюзе, говорится в заявлении внешнеполитической службы союза. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T18:34

2022-04-05T18:34

2022-04-05T19:53

евросоюз

россия

санкции в отношении россии

жозеп боррель

в мире

владимир чижов

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БРЮССЕЛЬ, 5 апр — РИА Новости. ЕС анонсировал высылку 19 сотрудников постоянного представительства России при Евросоюзе, говорится в заявлении внешнеполитической службы союза."В соответствии с решением верховного представителя Жозепа Борреля 19 сотрудников постоянного представительства России при ЕС в Брюсселе были объявлены персонами нон грата за причастность к деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу", — указывается в документе.Сегодня генеральный секретарь европейской внешнеполитической службы проинформировал главу российской миссии Владимира Чижова об этом решении.Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва "даст соответствующий ответ".Ранее многие страны Евросоюза объявили об аналогичных действиях. Среди них Словения, Румыния, Германия, Франция, Италия, Дания, Литва и Латвия, в свою очередь, понизили уровень дипломатических отношений с Россией. Часть сотрудников высылают из-за подозрения в шпионаже, их обвиняют в деятельности, "несовместимой с дипломатическим статусом", еще в некоторых случаях поводом к таким действиям послужила ситуация на Украине, где Вооруженные силы проводят военную операцию.

https://ria.ru/20220405/diplomatiya-1781904687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

евросоюз, россия, санкции в отношении россии, жозеп боррель, в мире, владимир чижов