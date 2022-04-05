Рейтинг@Mail.ru
Москалькова заявила, что Европа находится в полной информационной изоляции - РИА Новости, 05.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220405/evropa-1781879036.html
Москалькова заявила, что Европа находится в полной информационной изоляции
Москалькова заявила, что Европа находится в полной информационной изоляции - РИА Новости, 05.04.2022
Москалькова заявила, что Европа находится в полной информационной изоляции
Сегодня Европа в полной информационной изоляции и не представляет, что на самом деле творится на Украине, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T13:26
2022-04-05T13:26
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
европа
татьяна москалькова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732915349_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_575c3755ffe2d57b972067bd5e36d973.jpg
ВЛАДИМИР, 5 апр - РИА Новости. Сегодня Европа в полной информационной изоляции и не представляет, что на самом деле творится на Украине, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Сегодня Европа в полной информационной изоляции и абсолютно пребывает в зазеркалье, не представляя, что на самом деле творится. И наша с вами задача - журналистов, уполномоченных по правам человека, власти, общественных организаций - доносить правду до мирового сообщества о нацизме на Украине", - сообщила омбудсмен журналистам.Она отметила, что необходимо изучить, "как удалось развести народ" Украины, и не допустить начала третьей мировой войны."Мы должны сделать все, чтобы не повторился 1941 год и не повторилось начало Второй, а в данном случае начало третьей мировой войны, надо прорвать информационную блокаду и донести правду, почему мы работаем над демилитаризацией Украины", - сообщила Москалькова.
https://ria.ru/20220401/britantsy-1781321153.html
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732915349_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2cb2a38800a35b5585911f5ffaec7ebe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, европа, татьяна москалькова
13:26 05.04.2022
 
Москалькова заявила, что Европа находится в полной информационной изоляции

Омбудсмен Москалькова заявила, что Европа находится в полной информационной изоляции

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Читать ria.ru в
ВЛАДИМИР, 5 апр - РИА Новости. Сегодня Европа в полной информационной изоляции и не представляет, что на самом деле творится на Украине, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Сегодня Европа в полной информационной изоляции и абсолютно пребывает в зазеркалье, не представляя, что на самом деле творится. И наша с вами задача - журналистов, уполномоченных по правам человека, власти, общественных организаций - доносить правду до мирового сообщества о нацизме на Украине", - сообщила омбудсмен журналистам.
Она отметила, что необходимо изучить, "как удалось развести народ" Украины, и не допустить начала третьей мировой войны.
"Мы должны сделать все, чтобы не повторился 1941 год и не повторилось начало Второй, а в данном случае начало третьей мировой войны, надо прорвать информационную блокаду и донести правду, почему мы работаем над демилитаризацией Украины", - сообщила Москалькова.
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по развитию авиаперевозок и авиастроения - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 15:57
Британцы заговорили о поражении Европы после "смелого шага Путина"
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаВ миреЕвропаТатьяна Москалькова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала