https://ria.ru/20220405/evropa-1781879036.html
Москалькова заявила, что Европа находится в полной информационной изоляции
Москалькова заявила, что Европа находится в полной информационной изоляции - РИА Новости, 05.04.2022
Москалькова заявила, что Европа находится в полной информационной изоляции
Сегодня Европа в полной информационной изоляции и не представляет, что на самом деле творится на Украине, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T13:26
2022-04-05T13:26
2022-04-05T13:26
обострение ситуации в днр и лнр
украина
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европа
татьяна москалькова
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ВЛАДИМИР, 5 апр - РИА Новости. Сегодня Европа в полной информационной изоляции и не представляет, что на самом деле творится на Украине, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Сегодня Европа в полной информационной изоляции и абсолютно пребывает в зазеркалье, не представляя, что на самом деле творится. И наша с вами задача - журналистов, уполномоченных по правам человека, власти, общественных организаций - доносить правду до мирового сообщества о нацизме на Украине", - сообщила омбудсмен журналистам.Она отметила, что необходимо изучить, "как удалось развести народ" Украины, и не допустить начала третьей мировой войны."Мы должны сделать все, чтобы не повторился 1941 год и не повторилось начало Второй, а в данном случае начало третьей мировой войны, надо прорвать информационную блокаду и донести правду, почему мы работаем над демилитаризацией Украины", - сообщила Москалькова.
https://ria.ru/20220401/britantsy-1781321153.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, европа, татьяна москалькова
Москалькова заявила, что Европа находится в полной информационной изоляции
Омбудсмен Москалькова заявила, что Европа находится в полной информационной изоляции