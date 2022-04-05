https://ria.ru/20220405/evropa-1781879036.html

Москалькова заявила, что Европа находится в полной информационной изоляции

Москалькова заявила, что Европа находится в полной информационной изоляции - РИА Новости, 05.04.2022

Москалькова заявила, что Европа находится в полной информационной изоляции

Сегодня Европа в полной информационной изоляции и не представляет, что на самом деле творится на Украине, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T13:26

2022-04-05T13:26

2022-04-05T13:26

обострение ситуации в днр и лнр

украина

в мире

европа

татьяна москалькова

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ВЛАДИМИР, 5 апр - РИА Новости. Сегодня Европа в полной информационной изоляции и не представляет, что на самом деле творится на Украине, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Сегодня Европа в полной информационной изоляции и абсолютно пребывает в зазеркалье, не представляя, что на самом деле творится. И наша с вами задача - журналистов, уполномоченных по правам человека, власти, общественных организаций - доносить правду до мирового сообщества о нацизме на Украине", - сообщила омбудсмен журналистам.Она отметила, что необходимо изучить, "как удалось развести народ" Украины, и не допустить начала третьей мировой войны."Мы должны сделать все, чтобы не повторился 1941 год и не повторилось начало Второй, а в данном случае начало третьей мировой войны, надо прорвать информационную блокаду и донести правду, почему мы работаем над демилитаризацией Украины", - сообщила Москалькова.

https://ria.ru/20220401/britantsy-1781321153.html

украина

европа

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Ольга Маркова

украина, в мире, европа, татьяна москалькова