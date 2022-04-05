https://ria.ru/20220405/evrobondy-1781964376.html
НРД принял на обслуживание российские евробонды
НРД принял на обслуживание российские евробонды - РИА Новости, 05.04.2022
НРД принял на обслуживание российские евробонды
Национальный расчетный депозитарий (НРД) принял на обслуживание два выпуска российских суверенных еврооблигаций, выплаты по которым приходились на 4 апреля,... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T19:13
2022-04-05T19:13
2022-04-05T19:13
евробонды
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Национальный расчетный депозитарий (НРД) принял на обслуживание два выпуска российских суверенных еврооблигаций, выплаты по которым приходились на 4 апреля, свидетельствуют данные НРД.Дата приема на обслуживание в НРД выпусков евробондов РФ - 5 апреля.Минфин РФ 4 апреля должен был выплатить купон и погасить евробонды выпуска "Россия-2022", а также выплатить купон по евробондам "Россия-2042". Минфин разместил эти выпуски совокупным объемом 5 миллиардов долларов в 2012 году под 4,5% и 5,625% годовых соответственно.Минфин РФ в конце марта досрочно выкупил за рубли 72,4% выпуска евробондов с погашением в апреле 2022 года, получив бумаги выпуска на 1,448 миллиарда долларов. Владельцы предъявленных к выкупу евробондов в полном объеме получили рублевый эквивалент их номинальной стоимости, а также эквивалент купонного дохода, накопленного на дату расчетов по выкупу, на 124,4 миллиарда рублей. После досрочного выкупа остаток выпуска "Россия-2022" в обращении составлял 552,4 миллиона долларов по номиналу.Агентство Рейтер ранее во вторник сообщило со ссылкой на представителя Минфина США, что американское ведомство не даст разрешения на проведение долларовых платежей по суверенному долгу России в американских банках.
https://ria.ru/20220405/ogranicheniya-1781913799.html
https://ria.ru/20220331/minfin-1781174854.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евробонды, экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
НРД принял на обслуживание российские евробонды
НРД принял на обслуживание евробонды России, выплаты по которым приходились на 4 апреля
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Национальный расчетный депозитарий (НРД) принял на обслуживание два выпуска российских суверенных еврооблигаций, выплаты по которым приходились на 4 апреля, свидетельствуют данные НРД.
Дата приема на обслуживание в НРД выпусков евробондов РФ - 5 апреля.
Минфин РФ 4 апреля должен был выплатить купон и погасить евробонды выпуска "Россия-2022", а также выплатить купон по евробондам "Россия-2042". Минфин
разместил эти выпуски совокупным объемом 5 миллиардов долларов в 2012 году под 4,5% и 5,625% годовых соответственно.
Минфин РФ в конце марта досрочно выкупил за рубли 72,4% выпуска евробондов с погашением в апреле 2022 года, получив бумаги выпуска на 1,448 миллиарда долларов. Владельцы предъявленных к выкупу евробондов в полном объеме получили рублевый эквивалент их номинальной стоимости, а также эквивалент купонного дохода, накопленного на дату расчетов по выкупу, на 124,4 миллиарда рублей. После досрочного выкупа остаток выпуска "Россия-2022" в обращении составлял 552,4 миллиона долларов по номиналу.
Агентство Рейтер ранее во вторник сообщило со ссылкой на представителя Минфина США
, что американское ведомство не даст разрешения на проведение долларовых платежей по суверенному долгу России
в американских банках.