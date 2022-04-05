https://ria.ru/20220405/evakuatsiya-1781985299.html

Россия за сутки эвакуировала более 18 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины

Россия за сутки эвакуировала более 18 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины - РИА Новости, 05.04.2022

Россия за сутки эвакуировала более 18 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины

Вооруженные силы РФ за сутки эвакуировали из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию 18 654 человека, из них 2 837 детей, всего эвакуированы уже 620 760... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T22:22

2022-04-05T22:22

2022-04-05T22:22

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

луганская народная республика

украина

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Вооруженные силы РФ за сутки эвакуировали из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию 18 654 человека, из них 2 837 детей, всего эвакуированы уже 620 760 человек, заявил во вторник на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."За прошедшие сутки российскими Вооруженными силами, без участия украинских властей, из опасных районов Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 18 654 человека, из них 2 837 детей", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что всего с начала специальной военной операции эвакуированы уже более 620 тысяч человек, из которых почти 123 тысячи - дети. Границу России пересекли более 78 тысяч личных автомобилей, причем более 2,5 тысяч только за последние сутки."Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, без какого-либо участия украинской стороны, от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 127 776 человек, в том числе за истекшие сутки 1 681 человека", - рассказал Минизцев.Начальник Национального центра управления обороной отметил, что значительная часть насильно удерживаемого радикалами в украинских городах населения по-прежнему ищет способы эвакуации в Россию. За прошедшие сутки поступило 1 065 обращений с просьбой об эвакуации, а всего в российской базе данных уже 2 738 174 обращения из 2 124 населенных пунктов Украины.

https://ria.ru/20220405/gumkoridory-1781984268.html

https://ria.ru/20220405/obstrely-1781984069.html

россия

луганская народная республика

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, луганская народная республика, украина, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф)