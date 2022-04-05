Россия за сутки эвакуировала более 18 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины
Минобороны: ВС за сутки эвакуировали 18 654 человека из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛюди с детьми стоят возле автобуса во время эвакуации из Горловки на территорию России
Люди с детьми стоят возле автобуса во время эвакуации из Горловки на территорию России. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Вооруженные силы РФ за сутки эвакуировали из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию 18 654 человека, из них 2 837 детей, всего эвакуированы уже 620 760 человек, заявил во вторник на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"За прошедшие сутки российскими Вооруженными силами, без участия украинских властей, из опасных районов Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 18 654 человека, из них 2 837 детей", - сказал Мизинцев.
Он уточнил, что всего с начала специальной военной операции эвакуированы уже более 620 тысяч человек, из которых почти 123 тысячи - дети. Границу России пересекли более 78 тысяч личных автомобилей, причем более 2,5 тысяч только за последние сутки.
"Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, без какого-либо участия украинской стороны, от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 127 776 человек, в том числе за истекшие сутки 1 681 человека", - рассказал Минизцев.
Начальник Национального центра управления обороной отметил, что значительная часть насильно удерживаемого радикалами в украинских городах населения по-прежнему ищет способы эвакуации в Россию. За прошедшие сутки поступило 1 065 обращений с просьбой об эвакуации, а всего в российской базе данных уже 2 738 174 обращения из 2 124 населенных пунктов Украины.