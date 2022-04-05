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Россия за сутки эвакуировала более 18 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины - РИА Новости, 05.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220405/evakuatsiya-1781985299.html
Россия за сутки эвакуировала более 18 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины
Россия за сутки эвакуировала более 18 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины - РИА Новости, 05.04.2022
Россия за сутки эвакуировала более 18 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины
Вооруженные силы РФ за сутки эвакуировали из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию 18 654 человека, из них 2 837 детей, всего эвакуированы уже 620 760... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T22:22
2022-04-05T22:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
луганская народная республика
украина
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Вооруженные силы РФ за сутки эвакуировали из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию 18 654 человека, из них 2 837 детей, всего эвакуированы уже 620 760 человек, заявил во вторник на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."За прошедшие сутки российскими Вооруженными силами, без участия украинских властей, из опасных районов Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 18 654 человека, из них 2 837 детей", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что всего с начала специальной военной операции эвакуированы уже более 620 тысяч человек, из которых почти 123 тысячи - дети. Границу России пересекли более 78 тысяч личных автомобилей, причем более 2,5 тысяч только за последние сутки."Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, без какого-либо участия украинской стороны, от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 127 776 человек, в том числе за истекшие сутки 1 681 человека", - рассказал Минизцев.Начальник Национального центра управления обороной отметил, что значительная часть насильно удерживаемого радикалами в украинских городах населения по-прежнему ищет способы эвакуации в Россию. За прошедшие сутки поступило 1 065 обращений с просьбой об эвакуации, а всего в российской базе данных уже 2 738 174 обращения из 2 124 населенных пунктов Украины.
https://ria.ru/20220405/gumkoridory-1781984268.html
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в мире, россия, луганская народная республика, украина, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
22:22 05.04.2022
 
Россия за сутки эвакуировала более 18 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины

Минобороны: ВС за сутки эвакуировали 18 654 человека из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛюди с детьми стоят возле автобуса во время эвакуации из Горловки на территорию России
Люди с детьми стоят возле автобуса во время эвакуации из Горловки на территорию России - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Люди с детьми стоят возле автобуса во время эвакуации из Горловки на территорию России. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Вооруженные силы РФ за сутки эвакуировали из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию 18 654 человека, из них 2 837 детей, всего эвакуированы уже 620 760 человек, заявил во вторник на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"За прошедшие сутки российскими Вооруженными силами, без участия украинских властей, из опасных районов Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 18 654 человека, из них 2 837 детей", - сказал Мизинцев.
Жители Украины, эвакуированные из села Виноградное под Мариуполем по гуманитарному коридору - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
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Он уточнил, что всего с начала специальной военной операции эвакуированы уже более 620 тысяч человек, из которых почти 123 тысячи - дети. Границу России пересекли более 78 тысяч личных автомобилей, причем более 2,5 тысяч только за последние сутки.
"Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, без какого-либо участия украинской стороны, от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 127 776 человек, в том числе за истекшие сутки 1 681 человека", - рассказал Минизцев.
Начальник Национального центра управления обороной отметил, что значительная часть насильно удерживаемого радикалами в украинских городах населения по-прежнему ищет способы эвакуации в Россию. За прошедшие сутки поступило 1 065 обращений с просьбой об эвакуации, а всего в российской базе данных уже 2 738 174 обращения из 2 124 населенных пунктов Украины.
Жители Украины, эвакуированные из Мариуполя по гуманитарному коридору - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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