https://ria.ru/20220405/evakuatsiya-1781939851.html

Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 248 человек

Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 248 человек - РИА Новости, 05.04.2022

Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 248 человек

Более 240 человек, в том числе 53 ребенка, эвакуировали во вторник из Мариуполя в село Безыменное Новоазовского района в ДНР, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T17:14

2022-04-05T17:14

2022-04-05T17:23

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

мариуполь

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вооруженные силы украины

украина

владимир путин

россия

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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Более 240 человек, в том числе 53 ребенка, эвакуировали во вторник из Мариуполя в село Безыменное Новоазовского района в ДНР, сообщает штаб территориальной обороны республики."В течение дня 5 апреля, с 08:00 до 16:00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 248 человек, включая 53 ребенка", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Ранее во вторник ведомство сообщало, что в Безыменное, где оборудован пункт приема эвакуированных, за сутки было эвакуировано более 550 человек, в том числе 99 детей.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время в городе идут бои за освобождение. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, мариуполь, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, владимир путин, россия, донецк (днр)