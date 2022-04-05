https://ria.ru/20220405/energiya-1781985457.html
Британская энергокомпания раздала клиентам одеяла из-за подорожания газа
Британская энергокомпания раздала клиентам одеяла из-за подорожания газа - РИА Новости, 05.04.2022
Британская энергокомпания раздала клиентам одеяла из-за подорожания газа
Британская компания Octopus Energy решила раздать одеяла с электрообогревом испытывающим финансовые трудности клиентам, чтобы помочь им пережить резкий рост цен РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T22:23
2022-04-05T22:23
2022-04-05T22:23
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великобритания
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Британская компания Octopus Energy решила раздать одеяла с электрообогревом испытывающим финансовые трудности клиентам, чтобы помочь им пережить резкий рост цен на отопление, пишет The Sun.На прошлой неделе цены на энергию в Соединенном Королевстве подскочили на 54% из-за сильного подорожания оптовых цен на газ. Повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств по всему королевству: теперь расходы жителей страны на энергию в среднем вырастут на 700 фунтов в год.Octopus Energy приняла решение отправить пять тысяч электроодеял некоторым клиентам после того, как один из абонентов пожаловался, что за зиму ни разу не включал отопление из-за роста цен.Подорожание энергоносителей в Британии привело к рекордному за 30 лет уровню инфляции: в феврале она достигла 6,2 процента.Результаты опроса, проведенного Национальной статистической службой, свидетельствуют, что жителям Соединенного Королевства приходится серьезно сокращать траты. Более половины респондентов заявили, что экономят на товарах, которые не входят в список первой необходимости, 34 процента — на газе или электроэнергии, 31 процент — на еде и товарах первой необходимости.
https://ria.ru/20220405/energiya-1781920483.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания
Британская энергокомпания раздала клиентам одеяла из-за подорожания газа
В Британии компания Octopus Energy раздала клиентам одеяла из-за подорожания электричества
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости.
Британская компания Octopus Energy решила раздать одеяла с электрообогревом испытывающим финансовые трудности клиентам, чтобы помочь им пережить резкий рост цен на отопление, пишет The Sun
.
На прошлой неделе цены на энергию в Соединенном Королевстве подскочили на 54% из-за сильного подорожания оптовых цен на газ. Повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств по всему королевству: теперь расходы жителей страны на энергию в среднем вырастут на 700 фунтов в год.
Octopus Energy приняла решение отправить пять тысяч электроодеял некоторым клиентам после того, как один из абонентов пожаловался, что за зиму ни разу не включал отопление из-за роста цен.
Подорожание энергоносителей в Британии привело к рекордному за 30 лет уровню инфляции: в феврале она достигла 6,2 процента.
Результаты опроса, проведенного Национальной статистической службой, свидетельствуют, что жителям Соединенного Королевства приходится серьезно сокращать траты. Более половины респондентов заявили, что экономят на товарах, которые не входят в список первой необходимости, 34 процента — на газе или электроэнергии, 31 процент — на еде и товарах первой необходимости.