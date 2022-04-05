https://ria.ru/20220405/energiya-1781985457.html

Британская энергокомпания раздала клиентам одеяла из-за подорожания газа

Британская энергокомпания раздала клиентам одеяла из-за подорожания газа - РИА Новости, 05.04.2022

Британская энергокомпания раздала клиентам одеяла из-за подорожания газа

Британская компания Octopus Energy решила раздать одеяла с электрообогревом испытывающим финансовые трудности клиентам, чтобы помочь им пережить резкий рост цен РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T22:23

2022-04-05T22:23

2022-04-05T22:23

в мире

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758433244_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c876dab092f8902dc1c5f07926c16c9a.jpg

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Британская компания Octopus Energy решила раздать одеяла с электрообогревом испытывающим финансовые трудности клиентам, чтобы помочь им пережить резкий рост цен на отопление, пишет The Sun.На прошлой неделе цены на энергию в Соединенном Королевстве подскочили на 54% из-за сильного подорожания оптовых цен на газ. Повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств по всему королевству: теперь расходы жителей страны на энергию в среднем вырастут на 700 фунтов в год.Octopus Energy приняла решение отправить пять тысяч электроодеял некоторым клиентам после того, как один из абонентов пожаловался, что за зиму ни разу не включал отопление из-за роста цен.Подорожание энергоносителей в Британии привело к рекордному за 30 лет уровню инфляции: в феврале она достигла 6,2 процента.Результаты опроса, проведенного Национальной статистической службой, свидетельствуют, что жителям Соединенного Королевства приходится серьезно сокращать траты. Более половины респондентов заявили, что экономят на товарах, которые не входят в список первой необходимости, 34 процента — на газе или электроэнергии, 31 процент — на еде и товарах первой необходимости.

https://ria.ru/20220405/energiya-1781920483.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Давид Андриясов

Давид Андриясов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, великобритания