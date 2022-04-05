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Британская энергокомпания раздала клиентам одеяла из-за подорожания газа - РИА Новости, 05.04.2022
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Британская энергокомпания раздала клиентам одеяла из-за подорожания газа
Британская энергокомпания раздала клиентам одеяла из-за подорожания газа - РИА Новости, 05.04.2022
Британская энергокомпания раздала клиентам одеяла из-за подорожания газа
Британская компания Octopus Energy решила раздать одеяла с электрообогревом испытывающим финансовые трудности клиентам, чтобы помочь им пережить резкий рост цен РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T22:23
2022-04-05T22:23
в мире
великобритания
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Британская компания Octopus Energy решила раздать одеяла с электрообогревом испытывающим финансовые трудности клиентам, чтобы помочь им пережить резкий рост цен на отопление, пишет The Sun.На прошлой неделе цены на энергию в Соединенном Королевстве подскочили на 54% из-за сильного подорожания оптовых цен на газ. Повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств по всему королевству: теперь расходы жителей страны на энергию в среднем вырастут на 700 фунтов в год.Octopus Energy приняла решение отправить пять тысяч электроодеял некоторым клиентам после того, как один из абонентов пожаловался, что за зиму ни разу не включал отопление из-за роста цен.Подорожание энергоносителей в Британии привело к рекордному за 30 лет уровню инфляции: в феврале она достигла 6,2 процента.Результаты опроса, проведенного Национальной статистической службой, свидетельствуют, что жителям Соединенного Королевства приходится серьезно сокращать траты. Более половины респондентов заявили, что экономят на товарах, которые не входят в список первой необходимости, 34 процента — на газе или электроэнергии, 31 процент — на еде и товарах первой необходимости.
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в мире, великобритания
22:23 05.04.2022
 
Британская энергокомпания раздала клиентам одеяла из-за подорожания газа

В Британии компания Octopus Energy раздала клиентам одеяла из-за подорожания электричества

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкБатарея отопления
Батарея отопления - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Батарея отопления
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Британская компания Octopus Energy решила раздать одеяла с электрообогревом испытывающим финансовые трудности клиентам, чтобы помочь им пережить резкий рост цен на отопление, пишет The Sun.
На прошлой неделе цены на энергию в Соединенном Королевстве подскочили на 54% из-за сильного подорожания оптовых цен на газ. Повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств по всему королевству: теперь расходы жителей страны на энергию в среднем вырастут на 700 фунтов в год.
Octopus Energy приняла решение отправить пять тысяч электроодеял некоторым клиентам после того, как один из абонентов пожаловался, что за зиму ни разу не включал отопление из-за роста цен.
Подорожание энергоносителей в Британии привело к рекордному за 30 лет уровню инфляции: в феврале она достигла 6,2 процента.
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Результаты опроса, проведенного Национальной статистической службой, свидетельствуют, что жителям Соединенного Королевства приходится серьезно сокращать траты. Более половины респондентов заявили, что экономят на товарах, которые не входят в список первой необходимости, 34 процента — на газе или электроэнергии, 31 процент — на еде и товарах первой необходимости.
 
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