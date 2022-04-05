https://ria.ru/20220405/energiya-1781920483.html
Британцы посочувствовали Украине, а потом себе
Украина не поможет: рост цен на электроэнергию разозлил британцев - РИА Новости, 05.04.2022
Британцы посочувствовали Украине, а потом себе
Читатели британского таблоида Daily Mail прокомментировали статью с прогнозом экономистов о ценах на электроэнергию в стране. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T16:08
2022-04-05T16:08
2022-04-05T18:08
лондон
великобритания
украина
санкции в отношении россии
экономика
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Читатели британского таблоида Daily Mail прокомментировали статью с прогнозом экономистов о ценах на электроэнергию в стране.Среди прочего эксперты отметили, что если ситуация на Украине не разрешится в скором времени, то стоимость газа продолжит расти и серьезно скажется на уровне жизни населения. Самих британцев они призвали "привыкнуть к более высоким ценам" и научиться экономить электроэнергию.Многие пользователи восприняли такие доводы близко к сердцу, а некоторые сделали вывод, что в Лондоне постоянно придумывают отговорки, лишь бы не признавать вину в экономических проблемах."Научитесь экономить... Они не понимают, что некоторые люди уже экономили так, что дальше некуда, остался только последний шаг: замерзнуть и умереть с голоду. Следующей зимой это нас, видимо, ждет!" — возмутился dog mad."А теперь к хорошим новостям... Когда цены на продукты вырастут, станет гораздо труднее набирать лишний вес. Люди станут стройнее, здоровее и смогут дольше работать, и пенсионный возраст, несомненно, повысят", — сыронизировал Killer Driller."Мне, конечно, жаль Украину, но она не поможет оплатить мои счета. Борису нужно перестать играть в крутого парня и разобраться с бардаком у себя дома", — считает MKS75."Цены росли задолго до того, как начались события на Украине. Правительство использует эту тему как оправдание того, что оно не умеет ничего планировать", — отметил milly."Скоро все будут бояться вообще включать отопление, это явно не уровень жизни для якобы страны первого мира", — подчеркнул attheend."Украина — просто удобный предлог для повышения цен, его будут использовать так же, как и Brexit, который привыкли обвинять во всем", — подытожили читатели.В Великобритании с 1 апреля резко повысили ценовой порог на газ и электричество — сразу на 54 процента. Решение приняли еще в феврале, но в силу оно вступило только теперь, поскольку регулятор обновляет ценовой порог дважды в год: на апрель — сентябрь и на октябрь — март. Поставщики, в свою очередь, не могут превышать этот показатель.Таким образом, расходы британцев на энергию вырастут в среднем на 700 фунтов в год и составят около двух тысяч. Из-за этого годовая инфляция в феврале достигла в Британии рекордного за 30 лет уровня — 6,2 процента.Результаты опроса, проведенного Национальной статистической службой, свидетельствуют, что жителям Соединенного Королевства приходится серьезно сокращать траты. Более половины респондентов заявили, что экономят на товарах, которые не входят в список первой необходимости, 34 процента — на газе или электроэнергии, 31 процент — на еде и товарах первой необходимости.
https://radiosputnik.ria.ru/20220405/sanktsii-1781887613.html
https://ria.ru/20220404/retsessiya-1781677835.html
https://ria.ru/20220402/sanktsii-1781446172.html
https://ria.ru/20220329/gaz-1780645454.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лондон, великобритания, украина, санкции в отношении россии, экономика
16:08 05.04.2022 (обновлено: 18:08 05.04.2022)
Украина не поможет: рост цен на электроэнергию разозлил британцев
Читатели Daily Mail пришли в ярость из-за "агонии" со счетами за электроэнергию
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости.
Читатели британского таблоида Daily Mail
прокомментировали статью с прогнозом экономистов о ценах на электроэнергию в стране.
Среди прочего эксперты отметили, что если ситуация на Украине
не разрешится в скором времени, то стоимость газа продолжит расти и серьезно скажется на уровне жизни населения. Самих британцев они призвали "привыкнуть к более высоким ценам" и научиться экономить электроэнергию.
Многие пользователи восприняли такие доводы близко к сердцу, а некоторые сделали вывод, что в Лондоне
постоянно придумывают отговорки, лишь бы не признавать вину в экономических проблемах.
"Научитесь экономить... Они не понимают, что некоторые люди уже экономили так, что дальше некуда, остался только последний шаг: замерзнуть и умереть с голоду. Следующей зимой это нас, видимо, ждет!" — возмутился dog mad.
"А теперь к хорошим новостям... Когда цены на продукты вырастут, станет гораздо труднее набирать лишний вес. Люди станут стройнее, здоровее и смогут дольше работать, и пенсионный возраст, несомненно, повысят", — сыронизировал Killer Driller.
"Мне, конечно, жаль Украину, но она не поможет оплатить мои счета. Борису нужно перестать играть в крутого парня и разобраться с бардаком у себя дома", — считает MKS75.
"Цены росли задолго до того, как начались события на Украине. Правительство использует эту тему как оправдание того, что оно не умеет ничего планировать", — отметил milly.
"Скоро все будут бояться вообще включать отопление, это явно не уровень жизни для якобы страны первого мира", — подчеркнул attheend.
"Украина — просто удобный предлог для повышения цен, его будут использовать так же, как и Brexit, который привыкли обвинять во всем", — подытожили читатели.
В Великобритании
с 1 апреля резко повысили ценовой порог на газ и электричество — сразу на 54 процента. Решение приняли еще в феврале, но в силу оно вступило только теперь, поскольку регулятор обновляет ценовой порог дважды в год: на апрель — сентябрь и на октябрь — март. Поставщики, в свою очередь, не могут превышать этот показатель.
Таким образом, расходы британцев на энергию вырастут в среднем на 700 фунтов в год и составят около двух тысяч. Из-за этого годовая инфляция в феврале достигла в Британии рекордного за 30 лет уровня — 6,2 процента.
Результаты опроса, проведенного Национальной статистической службой, свидетельствуют, что жителям Соединенного Королевства приходится серьезно сокращать траты. Более половины респондентов заявили, что экономят на товарах, которые не входят в список первой необходимости, 34 процента — на газе или электроэнергии, 31 процент — на еде и товарах первой необходимости.