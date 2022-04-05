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Путин назвал одну из причину ухудшения ситуации в энергетике - РИА Новости, 05.04.2022
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Путин назвал одну из причину ухудшения ситуации в энергетике
Путин назвал одну из причину ухудшения ситуации в энергетике - РИА Новости, 05.04.2022
Путин назвал одну из причину ухудшения ситуации в энергетике
Ситуация в энергетическом секторе ухудшается, в том числе, из-за давления на "Газпром" в некоторых европейских странах, наблюдаются попытки западных партнеров... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T16:00
2022-04-05T16:53
владимир путин
экономика
энергетика
россия
газпром
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Ситуация в энергетическом секторе ухудшается, в том числе, из-за давления на "Газпром" в некоторых европейских странах, наблюдаются попытки западных партнеров переложить ошибки в экономической политике на Россию, заявил президент РФ Владимир Путин."Ситуация здесь в энергетической сфере ухудшается в результате нерыночных, грубых мер, в том числе, административного давления на нашу копанию "Газпром" в некоторых европейских странах. Мы наблюдаем их, наших партнеров, очередную попытку переложить свои собственные ошибки в сфере экономики и энергетики на Россию и решать возникающие в этой связи вопросы и проблемы опять за наш счет", - сказал он на совещании по АПК.
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владимир путин, экономика, энергетика, россия, газпром
16:00 05.04.2022 (обновлено: 16:53 05.04.2022)
 
Путин назвал одну из причину ухудшения ситуации в энергетике

Путин: ситуация в энергетике ухудшается, в том числе из-за давления на "Газпром"

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Ситуация в энергетическом секторе ухудшается, в том числе, из-за давления на "Газпром" в некоторых европейских странах, наблюдаются попытки западных партнеров переложить ошибки в экономической политике на Россию, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ситуация здесь в энергетической сфере ухудшается в результате нерыночных, грубых мер, в том числе, административного давления на нашу копанию "Газпром" в некоторых европейских странах. Мы наблюдаем их, наших партнеров, очередную попытку переложить свои собственные ошибки в сфере экономики и энергетики на Россию и решать возникающие в этой связи вопросы и проблемы опять за наш счет", - сказал он на совещании по АПК.
Это обоюдоострое оружие – Путин о планах Европы национализировать российские активы - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 16:00
Запад хочет решать проблемы в энергосекторе за счет России, заявил Путин
 
Владимир ПутинЭкономикаЭнергетикаРоссияГазпром
 
 
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