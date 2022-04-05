https://ria.ru/20220405/energetika-1781917705.html

Путин назвал одну из причину ухудшения ситуации в энергетике

Путин назвал одну из причину ухудшения ситуации в энергетике - РИА Новости, 05.04.2022

Путин назвал одну из причину ухудшения ситуации в энергетике

Ситуация в энергетическом секторе ухудшается, в том числе, из-за давления на "Газпром" в некоторых европейских странах, наблюдаются попытки западных партнеров... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T16:00

2022-04-05T16:00

2022-04-05T16:53

владимир путин

экономика

энергетика

россия

газпром

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Ситуация в энергетическом секторе ухудшается, в том числе, из-за давления на "Газпром" в некоторых европейских странах, наблюдаются попытки западных партнеров переложить ошибки в экономической политике на Россию, заявил президент РФ Владимир Путин."Ситуация здесь в энергетической сфере ухудшается в результате нерыночных, грубых мер, в том числе, административного давления на нашу копанию "Газпром" в некоторых европейских странах. Мы наблюдаем их, наших партнеров, очередную попытку переложить свои собственные ошибки в сфере экономики и энергетики на Россию и решать возникающие в этой связи вопросы и проблемы опять за наш счет", - сказал он на совещании по АПК.

https://ria.ru/20220405/energosektor-1781917591.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, экономика, энергетика, россия, газпром