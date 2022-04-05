https://ria.ru/20220405/elenovka-1781860222.html

Украинские войска выпустили четыре снаряда по Еленовке

Украинские войска выпустили четыре снаряда по Еленовке - РИА Новости, 05.04.2022

Украинские войска выпустили четыре снаряда по Еленовке

Украинские войска во вторник днем выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Еленовке в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T12:26

2022-04-05T12:26

2022-04-05T12:26

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

донбасс

владимир путин

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Украинские войска во вторник днем выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Еленовке в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12:00 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, украина, донбасс, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы украины