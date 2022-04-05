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На Украине спрогнозировали трехкратное падение экспорта продовольствия - РИА Новости, 05.04.2022
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На Украине спрогнозировали трехкратное падение экспорта продовольствия
На Украине спрогнозировали трехкратное падение экспорта продовольствия - РИА Новости, 05.04.2022
На Украине спрогнозировали трехкратное падение экспорта продовольствия
Украина сможет экспортировать по железной дороге не более 1,5 миллиона тонн продовольствия в месяц, это в три раза меньше, чем страна экспортировала морем до... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T12:38
2022-04-05T12:38
в мире
экономика
украина
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Украина сможет экспортировать по железной дороге не более 1,5 миллиона тонн продовольствия в месяц, это в три раза меньше, чем страна экспортировала морем до начала российской спецоперации, заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.Он рассказал, что в январе, когда украинские порты полноценно работали, по железной дороге экспортировали около 150 тысяч тонн украинской сельхозпродукции, а в марте, когда порты были заблокированы, по железной дороге удалось экспортировать порядка 300 тысяч тонн."Мы просчитали потенциал, и, если выполнить все необходимые мероприятия, можно достичь цифры в 1,5 миллиона тонн (продовольствия). Конечно, это втрое меньше, чем пропускная способность портов", - сказал Высоцкий в эфире телеканала "Украина 24".Он подчеркнул, что эти показатели еще далеко не достигнуты, однако именно к такому уровню будет стремиться его ведомство, работая с поставщиками, перевозчиками и международными партнерами.Украина является одним из крупнейших экспортеров сельхозпродукции. В 2021 году она экспортировала зерновых культур более чем на 12 миллиардов долларов.По оценкам профильного украинского портала "АПК-Информ", потери Киевом посевных площадей зерновых могут составить около 40% как озимых, так и яровых культур.
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в мире, экономика, украина
12:38 05.04.2022
 
На Украине спрогнозировали трехкратное падение экспорта продовольствия

Минагрополитики Украины: экспорт продовольствия сократится минимум в три раза

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСбор урожая пшеницы
Сбор урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Сбор урожая пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Украина сможет экспортировать по железной дороге не более 1,5 миллиона тонн продовольствия в месяц, это в три раза меньше, чем страна экспортировала морем до начала российской спецоперации, заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.
Он рассказал, что в январе, когда украинские порты полноценно работали, по железной дороге экспортировали около 150 тысяч тонн украинской сельхозпродукции, а в марте, когда порты были заблокированы, по железной дороге удалось экспортировать порядка 300 тысяч тонн.
"Мы просчитали потенциал, и, если выполнить все необходимые мероприятия, можно достичь цифры в 1,5 миллиона тонн (продовольствия). Конечно, это втрое меньше, чем пропускная способность портов", - сказал Высоцкий в эфире телеканала "Украина 24".
Он подчеркнул, что эти показатели еще далеко не достигнуты, однако именно к такому уровню будет стремиться его ведомство, работая с поставщиками, перевозчиками и международными партнерами.
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Украина является одним из крупнейших экспортеров сельхозпродукции. В 2021 году она экспортировала зерновых культур более чем на 12 миллиардов долларов.
По оценкам профильного украинского портала "АПК-Информ", потери Киевом посевных площадей зерновых могут составить около 40% как озимых, так и яровых культур.
 
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