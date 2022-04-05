https://ria.ru/20220405/eksport-1781863427.html

На Украине спрогнозировали трехкратное падение экспорта продовольствия

На Украине спрогнозировали трехкратное падение экспорта продовольствия - РИА Новости, 05.04.2022

На Украине спрогнозировали трехкратное падение экспорта продовольствия

Украина сможет экспортировать по железной дороге не более 1,5 миллиона тонн продовольствия в месяц, это в три раза меньше, чем страна экспортировала морем до... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T12:38

2022-04-05T12:38

2022-04-05T12:38

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украина

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Украина сможет экспортировать по железной дороге не более 1,5 миллиона тонн продовольствия в месяц, это в три раза меньше, чем страна экспортировала морем до начала российской спецоперации, заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.Он рассказал, что в январе, когда украинские порты полноценно работали, по железной дороге экспортировали около 150 тысяч тонн украинской сельхозпродукции, а в марте, когда порты были заблокированы, по железной дороге удалось экспортировать порядка 300 тысяч тонн."Мы просчитали потенциал, и, если выполнить все необходимые мероприятия, можно достичь цифры в 1,5 миллиона тонн (продовольствия). Конечно, это втрое меньше, чем пропускная способность портов", - сказал Высоцкий в эфире телеканала "Украина 24".Он подчеркнул, что эти показатели еще далеко не достигнуты, однако именно к такому уровню будет стремиться его ведомство, работая с поставщиками, перевозчиками и международными партнерами.Украина является одним из крупнейших экспортеров сельхозпродукции. В 2021 году она экспортировала зерновых культур более чем на 12 миллиардов долларов.По оценкам профильного украинского портала "АПК-Информ", потери Киевом посевных площадей зерновых могут составить около 40% как озимых, так и яровых культур.

https://ria.ru/20220404/khleb-1781767159.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, экономика, украина