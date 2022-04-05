https://ria.ru/20220405/ekonomiya-1781815881.html

Половина россиян стали больше экономить за последний месяц, показал опрос

Половина россиян стали больше экономить за последний месяц, показал опрос - РИА Новости, 05.04.2022

Половина россиян стали больше экономить за последний месяц, показал опрос

Половина россиян за последний месяц стала более экономно подходить к своим расходам, в то же время каждый пятый гражданин, наоборот, начал тратить больше... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T08:47

2022-04-05T08:47

2022-04-05T08:47

общество

россия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Половина россиян за последний месяц стала более экономно подходить к своим расходам, в то же время каждый пятый гражданин, наоборот, начал тратить больше обычного, говорится в исследовании аналитического центра университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости."Около 51% граждан России стали больше экономить в последний месяц, 18%, наоборот, начали тратить сверх обычного. Финансовое поведение 31% россиян не изменилось", - выяснили аналитики в ходе исследования, которое проводилось в конце марта среди пяти тысяч совершеннолетних жителей всех регионов страны.Две трети респондентов (65%) заявили, что за последний месяц стали больше внимания обращать на стоимость товаров и услуг, а также на их качество. Примерно 57% граждан отказались или хотят отказаться от совершения "эмоциональных" покупок, каждый третий россиянин (34%) в целях экономии собирается ходить в более бюджетные магазины, либо уже начал это делать. Еще 29% планируют перейти на более дешевые бренды или уже это сделали.В ближайшее время 56% респондентов планируют сократить расходы на путешествия, 32% - на посещение развлекательных мероприятий, 27% - на походы в кафе и рестораны, 24% - на занятия спортом и фитнесом. Также россияне намерены меньше тратить на крупные покупки для дома (так ответили 18%), образование (16%), одежду и обувь (12%), продукты питания (9%).Абсолютное большинство опрошенных (73%) не намерено брать кредит в ближайшие полгода, у 6%, наоборот, есть такие планы. Остальные респонденты (21%) еще не определились на этот счет. Среди причин, по которым россияне не хотят брать ссуды, - страх не погасить кредит (33%), отсутствие необходимости в кредите (29%), высокие ставки по кредитам (20%), неопределенность ситуации в экономике (13%). Ещё 5% выбрали вариант "другое".Согласно исследованию, 24% россиян делают регулярные накопления. Большинство из них (67%) ежемесячно откладывают менее пяти тысяч рублей, 22% - от пяти до десяти тысяч рублей, 6% - от 15 до 20 тысяч, 5% - свыше 20 тысяч в месяц. При этом 76% респондентов не хотят или не могут себе позволить откладывать деньги.

https://ria.ru/20220404/tseny-1781689400.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220404/ispaniya-1781719439.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия