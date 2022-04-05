https://ria.ru/20220405/ekonomika-1781949587.html

Путин призвал минимизировать последствия разбалансировки глобального рынка

Путин призвал минимизировать последствия разбалансировки глобального рынка - РИА Новости, 05.04.2022

Путин призвал минимизировать последствия разбалансировки глобального рынка

Президент России Владимир Путин заявил, что в условиях разбалансировки глобального рынка продовольствия нужно минимизировать негативные последствия для россиян. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T17:49

2022-04-05T17:49

2022-04-05T17:49

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в условиях разбалансировки глобального рынка продовольствия нужно минимизировать негативные последствия для россиян."В условиях разбалансировки глобального рынка продовольствия и беспрецедентного давления на российскую экономику... на отечественные компании принципиально важно минимизировать внешние негативные эффекты для наших граждан", - сказал он на совещании по АПК.Путин отметил, что целый ряд стран, в том числе европейских, в результате своей собственной политики уже столкнулись и со скачками цен, и с дефицитом продовольствия."Это другие страны, тем не менее это тоже есть. Эти проблемы они, наши партнеры так называемые, попытаются, что называется, экспортировать и к нам, в Россию. И у нас есть все, чтобы не допустить такого развития событий, а напротив, повысить доступность продуктов питания для наших граждан через нарастающие мощности российских предприятий, через увеличение поставок продовольствия на внутренний рынок, на прилавки российских магазинов", - добавил президент РФ.

https://ria.ru/20220405/prodovolstvie-1781917293.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин