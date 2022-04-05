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Путин призвал минимизировать последствия разбалансировки глобального рынка - РИА Новости, 05.04.2022
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Путин призвал минимизировать последствия разбалансировки глобального рынка
Путин призвал минимизировать последствия разбалансировки глобального рынка - РИА Новости, 05.04.2022
Путин призвал минимизировать последствия разбалансировки глобального рынка
Президент России Владимир Путин заявил, что в условиях разбалансировки глобального рынка продовольствия нужно минимизировать негативные последствия для россиян. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T17:49
2022-04-05T17:49
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в условиях разбалансировки глобального рынка продовольствия нужно минимизировать негативные последствия для россиян."В условиях разбалансировки глобального рынка продовольствия и беспрецедентного давления на российскую экономику... на отечественные компании принципиально важно минимизировать внешние негативные эффекты для наших граждан", - сказал он на совещании по АПК.Путин отметил, что целый ряд стран, в том числе европейских, в результате своей собственной политики уже столкнулись и со скачками цен, и с дефицитом продовольствия."Это другие страны, тем не менее это тоже есть. Эти проблемы они, наши партнеры так называемые, попытаются, что называется, экспортировать и к нам, в Россию. И у нас есть все, чтобы не допустить такого развития событий, а напротив, повысить доступность продуктов питания для наших граждан через нарастающие мощности российских предприятий, через увеличение поставок продовольствия на внутренний рынок, на прилавки российских магазинов", - добавил президент РФ.
https://ria.ru/20220405/prodovolstvie-1781917293.html
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экономика, россия, владимир путин
17:49 05.04.2022
 
Путин призвал минимизировать последствия разбалансировки глобального рынка

Президент Путин призвал минимизировать последствия разбалансировки глобального рынка

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в условиях разбалансировки глобального рынка продовольствия нужно минимизировать негативные последствия для россиян.
"В условиях разбалансировки глобального рынка продовольствия и беспрецедентного давления на российскую экономику... на отечественные компании принципиально важно минимизировать внешние негативные эффекты для наших граждан", - сказал он на совещании по АПК.
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 15:59
Путин заявил об ухудшении ситуации на глобальном рынке продовольствия
Путин отметил, что целый ряд стран, в том числе европейских, в результате своей собственной политики уже столкнулись и со скачками цен, и с дефицитом продовольствия.
"Это другие страны, тем не менее это тоже есть. Эти проблемы они, наши партнеры так называемые, попытаются, что называется, экспортировать и к нам, в Россию. И у нас есть все, чтобы не допустить такого развития событий, а напротив, повысить доступность продуктов питания для наших граждан через нарастающие мощности российских предприятий, через увеличение поставок продовольствия на внутренний рынок, на прилавки российских магазинов", - добавил президент РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 17:35
Запад уже столкнулся с ростом цен и дефицитом, заявил Путин
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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