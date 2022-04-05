https://ria.ru/20220405/ekonomika-1781949203.html
Совфед окажет Ингушетии поддержку в реализации планов по развитию экономики
Совфед окажет Ингушетии поддержку в реализации планов по развитию экономики - РИА Новости, 05.04.2022
Совфед окажет Ингушетии поддержку в реализации планов по развитию экономики
Совет Федерации окажет Ингушетии поддержку в реализации планов по развитию экономики, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T17:48
2022-04-05T17:48
2022-04-05T17:48
республика ингушетия
валентина матвиенко
москва
республика ингушетия
украина
совет федерации рф
в мире
махмуд-али калиматов
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НАЛЬЧИК, 5 апр – РИА Новости. Совет Федерации окажет Ингушетии поддержку в реализации планов по развитию экономики, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.Во вторник Калиматов в Москве встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. На встрече обсуждалось выполнение постановления, подготовленного по итогам Дней Республики Ингушетия, которые прошли в Совете Федерации в ноябре 2021 года."В ноябре прошлого года мы рассказали в стенах Совфеда об успехах региона, поделились существующими проблемами – это и вопросы реализации соцполитики, развитие ЖКХ, сбалансированности бюджетов, проблемы и перспективы развития агропромышленного комплекса республики. Многие из них требуют участия федерального центра. Валентина Ивановна (Матвиенко – ред.) выразила готовность оказать дальнейшее содействие и поддержку в реализации наших планов", - сказал Калиматов.На встрече также поднимались вопросы поддержки участников специальной военной операции на Украине и беженцев из Донбасса. По словам Калиматова, республика уже направила гуманитарную помощь, включая строительные материалы, и в случае необходимости готова предоставить временное жилье беженцам."Постоянно общаемся с нашими бойцами и их семьями, оказываем помощь тем, кто ранен", - подчеркнул глава Ингушетии.
https://ria.ru/20220404/ingushetiya-1781747525.html
https://ria.ru/20220404/byudzhet-1781718971.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентина матвиенко, москва, республика ингушетия, украина, совет федерации рф, в мире, махмуд-али калиматов
Совфед окажет Ингушетии поддержку в реализации планов по развитию экономики
Совет Федерации окажет Ингушетии поддержку в реализации планов по развитию экономики