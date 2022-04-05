Рейтинг@Mail.ru
Посольство России назвало слова замгоссекретаря США абсурдными - РИА Новости, 05.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220405/dzhenkins-1781808368.html
Посольство России назвало слова замгоссекретаря США абсурдными
Посольство России назвало слова замгоссекретаря США абсурдными - РИА Новости, 05.04.2022
Посольство России назвало слова замгоссекретаря США абсурдными
Посольство России в США назвало абсурдными слова заместителя госсекретаря США Бонни Дженкинс об угрозе от неразорвавшихся боеприпасов, якобы оставленных... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T05:39
2022-04-05T06:01
в мире
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774954980_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_ced4a8c4ea75bc5f96814a9fab41f164.jpg
ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Посольство России в США назвало абсурдными слова заместителя госсекретаря США Бонни Дженкинс об угрозе от неразорвавшихся боеприпасов, якобы оставленных Вооруженными силами РФ на Украине.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220405/fakty-1781808708.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774954980_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_78fce2a730b1edeebc755bb5146f129d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия
05:39 05.04.2022 (обновлено: 06:01 05.04.2022)
 
Посольство России назвало слова замгоссекретаря США абсурдными

Посольство России в Вашингтоне назвало слова замгоссекретаря США Дженкинс абсурдными

© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Посольство России в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Посольство России в США назвало абсурдными слова заместителя госсекретаря США Бонни Дженкинс об угрозе от неразорвавшихся боеприпасов, якобы оставленных Вооруженными силами РФ на Украине.
"Обратили внимание на высказывания ст.зам.госсекретаря США Б.Дженкинс относительно угрозы, исходящей от неразорвавшихся российских боеприпасов, якобы оставленных ВС РФ на территории Украины. Подобные обвинения - абсурдны на фоне непрерывных поставок киевскому режиму смертоносных вооружений со стороны США. В их числе - ПЗРК и ПТРК, которые ВСУ и нацбатальоны при отступлении оставляют на позициях целыми партиями", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале посольства.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
05:55
Антонов советует США прекратить равнодушное отношение к действиям нацбатов
 
В миреСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала