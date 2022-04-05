05:39 05.04.2022 (обновлено: 06:01 05.04.2022)
Посольство России назвало слова замгоссекретаря США абсурдными
Посольство России в Вашингтоне назвало слова замгоссекретаря США Дженкинс абсурдными
© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Посольство России в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Посольство России в США назвало абсурдными слова заместителя госсекретаря США Бонни Дженкинс об угрозе от неразорвавшихся боеприпасов, якобы оставленных Вооруженными силами РФ на Украине.
"Обратили внимание на высказывания ст.зам.госсекретаря США Б.Дженкинс относительно угрозы, исходящей от неразорвавшихся российских боеприпасов, якобы оставленных ВС РФ на территории Украины. Подобные обвинения - абсурдны на фоне непрерывных поставок киевскому режиму смертоносных вооружений со стороны США. В их числе - ПЗРК и ПТРК, которые ВСУ и нацбатальоны при отступлении оставляют на позициях целыми партиями", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале посольства.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.