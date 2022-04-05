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Глава ЕП оштрафовала депутата, использовавшего фашистское приветствие - РИА Новости, 05.04.2022
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Глава ЕП оштрафовала депутата, использовавшего фашистское приветствие
Глава ЕП оштрафовала депутата, использовавшего фашистское приветствие - РИА Новости, 05.04.2022
Глава ЕП оштрафовала депутата, использовавшего фашистское приветствие
Глава Европейского парламента Роберта Метсола приняла решение оштрафовать евродепутата от Болгарии Ангела Джамбазски, который на пленарной сессии ЕП в... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T11:02
2022-04-05T11:02
в мире
страсбург
европарламент
болгария
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БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Глава Европейского парламента Роберта Метсола приняла решение оштрафовать евродепутата от Болгарии Ангела Джамбазски, который на пленарной сессии ЕП в Страсбурге в феврале этого года использовал в зале заседаний нацистский жест."Я информировала господина Джамбазски о недопустимости такого поведения. На него будут наложены санкции, которые состоят в лишении его денежной компенсации на срок шесть дней", - сообщила Метсола.Инцидент произошел в ходе пленарной сессии ЕП в Страсбурге в феврале этого года. Депутат, покидая зал заседаний, демонстративно вскинул руку в нацистском приветствии. Тогда парламентарии потребовали от Метсолы принять меры в отношении Джамбазски.
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в мире, страсбург, европарламент, болгария
11:02 05.04.2022
 
Глава ЕП оштрафовала депутата, использовавшего фашистское приветствие

Глава ЕП оштрафовала депутата от Болгарии, использовавшего фашистское приветствие

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Пленарная сессия Европарламента
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БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Глава Европейского парламента Роберта Метсола приняла решение оштрафовать евродепутата от Болгарии Ангела Джамбазски, который на пленарной сессии ЕП в Страсбурге в феврале этого года использовал в зале заседаний нацистский жест.
"Я информировала господина Джамбазски о недопустимости такого поведения. На него будут наложены санкции, которые состоят в лишении его денежной компенсации на срок шесть дней", - сообщила Метсола.
Инцидент произошел в ходе пленарной сессии ЕП в Страсбурге в феврале этого года. Депутат, покидая зал заседаний, демонстративно вскинул руку в нацистском приветствии. Тогда парламентарии потребовали от Метсолы принять меры в отношении Джамбазски.
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