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В Тверской области в 2022 году отремонтируют 450 километров дорог - РИА Новости, 05.04.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220405/dorogi-1781887491.html
В Тверской области в 2022 году отремонтируют 450 километров дорог
В Тверской области в 2022 году отремонтируют 450 километров дорог - РИА Новости, 05.04.2022
В Тверской области в 2022 году отремонтируют 450 километров дорог
В Тверской области в 2022 году отремонтируют 450 километров региональных и межмуниципальных дорог, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T14:09
2022-04-05T14:09
тверская область
игорь руденя
тверская область
ржев
конаковский район
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ТВЕРЬ, 5 апр — РИА Новости. В Тверской области в 2022 году отремонтируют 450 километров региональных и межмуниципальных дорог, сообщает пресс-служба регионального правительства.Приоритетными Игорь Руденя назвал направления дорожного строительства, обеспечивающие реализацию инвестиционного потенциала региона, доступность учреждений здравоохранения и образования, а также туристические маршруты.Среди ключевых объектов 2022 года – строительство Западного моста в Твери, порта в рамках кластера "Волжское море" в Конаковском районе, трассы "Москва – Рига" – Ржев.В 2021 году в Тверской области отремонтирован 391 километр автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, напомнили в пресс-службе.
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тверская область
ржев
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игорь руденя, тверская область, ржев, конаковский район
14:09 05.04.2022
 

В Тверской области в 2022 году отремонтируют 450 километров дорог

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиВ Тверской области в 2022 году отремонтируют 450 километров дорог
В Тверской области в 2022 году отремонтируют 450 километров дорог - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 5 апр — РИА Новости. В Тверской области в 2022 году отремонтируют 450 километров региональных и межмуниципальных дорог, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Необходимо эффективно использовать открывающиеся в текущем году возможности для подготовки и реализации предложений по расширению планов дорожного строительства, в том числе по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", - сказал губернатор региона Игорь Руденя во вторник на заседании областного правительства, на котором первым вопросом рассматривалась итоги реализации программы дорожных работ на региональных и межмуниципальных дорогах в 2021 году и планы на 2022 год.
Приоритетными Игорь Руденя назвал направления дорожного строительства, обеспечивающие реализацию инвестиционного потенциала региона, доступность учреждений здравоохранения и образования, а также туристические маршруты.
Среди ключевых объектов 2022 года – строительство Западного моста в Твери, порта в рамках кластера "Волжское море" в Конаковском районе, трассы "Москва – Рига" – Ржев.
В 2021 году в Тверской области отремонтирован 391 километр автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, напомнили в пресс-службе.
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Тверская областьИгорь РуденяТверская областьРжевКонаковский район
 
 
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