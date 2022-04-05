В Тверской области в 2022 году отремонтируют 450 километров дорог
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиВ Тверской области в 2022 году отремонтируют 450 километров дорог
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 5 апр — РИА Новости. В Тверской области в 2022 году отремонтируют 450 километров региональных и межмуниципальных дорог, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Необходимо эффективно использовать открывающиеся в текущем году возможности для подготовки и реализации предложений по расширению планов дорожного строительства, в том числе по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", - сказал губернатор региона Игорь Руденя во вторник на заседании областного правительства, на котором первым вопросом рассматривалась итоги реализации программы дорожных работ на региональных и межмуниципальных дорогах в 2021 году и планы на 2022 год.
Приоритетными Игорь Руденя назвал направления дорожного строительства, обеспечивающие реализацию инвестиционного потенциала региона, доступность учреждений здравоохранения и образования, а также туристические маршруты.
Среди ключевых объектов 2022 года – строительство Западного моста в Твери, порта в рамках кластера "Волжское море" в Конаковском районе, трассы "Москва – Рига" – Ржев.
В 2021 году в Тверской области отремонтирован 391 километр автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, напомнили в пресс-службе.