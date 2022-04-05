https://ria.ru/20220405/dorogi-1781887491.html

В Тверской области в 2022 году отремонтируют 450 километров дорог

В Тверской области в 2022 году отремонтируют 450 километров дорог - РИА Новости, 05.04.2022

В Тверской области в 2022 году отремонтируют 450 километров дорог

В Тверской области в 2022 году отремонтируют 450 километров региональных и межмуниципальных дорог, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T14:09

2022-04-05T14:09

2022-04-05T14:09

тверская область

игорь руденя

тверская область

ржев

конаковский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781885364_0:9:940:538_1920x0_80_0_0_81be8006ccf0c8a68c169851de17bdad.jpg

ТВЕРЬ, 5 апр — РИА Новости. В Тверской области в 2022 году отремонтируют 450 километров региональных и межмуниципальных дорог, сообщает пресс-служба регионального правительства.Приоритетными Игорь Руденя назвал направления дорожного строительства, обеспечивающие реализацию инвестиционного потенциала региона, доступность учреждений здравоохранения и образования, а также туристические маршруты.Среди ключевых объектов 2022 года – строительство Западного моста в Твери, порта в рамках кластера "Волжское море" в Конаковском районе, трассы "Москва – Рига" – Ржев.В 2021 году в Тверской области отремонтирован 391 километр автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, напомнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220329/proekty-1780732293.html

тверская область

ржев

конаковский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверская область, ржев, конаковский район