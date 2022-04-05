Украинские войска обстреляли из "Градов" населенный пункт Донецкий в ЛНР
Украинские войска выпустили 10 снарядов из "Градов" по населенному пункту Донецкий в ЛНР
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖилой дом в поселке Донецкий Луганской области
Жилой дом в поселке Донецкий Луганской области
ЛУГАНСК, 5 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Донецкий в Луганской народной республике, выпустив десять снарядов из РСЗО БМ-21 "Град", заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщило представительство в своем Telegram-канале, обстрел производился в 5.05 (время совпадает с мск) из населенного пункта Орехово.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.