https://ria.ru/20220405/donetsk-1781812015.html

Украинские войска открыли огонь по Донецку

Украинские войска открыли огонь по Донецку - РИА Новости, 05.04.2022

Украинские войска открыли огонь по Донецку

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T07:31

2022-04-05T07:31

2022-04-05T09:05

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

петровский район

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 5 апр — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.В следующей публикации уточняется, что в 07:25 украинские войска выпустили по Донецку еще 14 снарядов калибра 122 миллиметра.Кроме того, силовики обстреляли из различных видов артиллерии поселок шахты имени Гагарина в Горловке, населенный пункт Зайцево (южное) и Пантелеймоновку.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, удары наносятся только по военной инфраструктуре и украинским войскам. По ситуации на 25 марта российская армия выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220405/obstrely-1781811261.html

петровский район

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, петровский район, донецк (днр)