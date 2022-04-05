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Глава ДНР призвал "отогнать гадов" от республики - РИА Новости, 05.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220405/donbass-1781859165.html
Глава ДНР призвал "отогнать гадов" от республики
Глава ДНР призвал "отогнать гадов" от республики - РИА Новости, 05.04.2022
Глава ДНР призвал "отогнать гадов" от республики
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что самый больной вопрос для жителей ДНР - необходимость отогнать украинские войска, чтобы они не... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T12:23
2022-04-05T12:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
донецк (днр)
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что самый больной вопрос для жителей ДНР - необходимость отогнать украинские войска, чтобы они не имели физической возможности обстреливать города республики."Это является больной точкой. Наши люди задаются большим вопросом: все понятно, мы освобождаем территорию в конституционных границах, но послушайте, может... мы предпримем более активные шаги, чтобы отогнать этих гадов, чтобы они не имели возможности обстреливать (города ДНР)", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".Ранее Пушилин заявил, что Народная милиция ведет наступление на пригород Донецка Марьинку.Он напомнил, что только за сутки 28 жителей ДНР получили ранения в результате обстрелов.С целью защиты жителей Донбасса, которые, по словам президента Владимира Путина, "на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима", Россия 24 февраля начала военную операцию. Для этого планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220405/dnr-1781850068.html
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донецкая народная республика
россия
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, донецк (днр)
12:23 05.04.2022
 
Глава ДНР призвал "отогнать гадов" от республики

Глава ДНР Пушилин призвал "отогнать гадов", чтобы они не обстреливали города республики

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что самый больной вопрос для жителей ДНР - необходимость отогнать украинские войска, чтобы они не имели физической возможности обстреливать города республики.
"Это является больной точкой. Наши люди задаются большим вопросом: все понятно, мы освобождаем территорию в конституционных границах, но послушайте, может... мы предпримем более активные шаги, чтобы отогнать этих гадов, чтобы они не имели возможности обстреливать (города ДНР)", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
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В ДНР за сутки 47 человек пострадали при обстрелах украинскими войсками
Ранее Пушилин заявил, что Народная милиция ведет наступление на пригород Донецка Марьинку.
Он напомнил, что только за сутки 28 жителей ДНР получили ранения в результате обстрелов.
"Сегодня утром девочка была ранена, потому что опять "Градами" был обстрелян Ленинский район Донецка... Эти негодяи не должны иметь физическую возможность достать до наших городов", - добавил Пушилин.
С целью защиты жителей Донбасса, которые, по словам президента Владимира Путина, "на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима", Россия 24 февраля начала военную операцию. Для этого планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Жилой дом на улице Пинтера в Донецке, пострадавший в результате обрушения крыши после обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
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