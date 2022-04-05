https://ria.ru/20220405/donbass-1781859165.html

Глава ДНР призвал "отогнать гадов" от республики

Глава ДНР призвал "отогнать гадов" от республики - РИА Новости, 05.04.2022

Глава ДНР призвал "отогнать гадов" от республики

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что самый больной вопрос для жителей ДНР - необходимость отогнать украинские войска, чтобы они не... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T12:23

2022-04-05T12:23

2022-04-05T12:23

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

донецк (днр)

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что самый больной вопрос для жителей ДНР - необходимость отогнать украинские войска, чтобы они не имели физической возможности обстреливать города республики."Это является больной точкой. Наши люди задаются большим вопросом: все понятно, мы освобождаем территорию в конституционных границах, но послушайте, может... мы предпримем более активные шаги, чтобы отогнать этих гадов, чтобы они не имели возможности обстреливать (города ДНР)", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".Ранее Пушилин заявил, что Народная милиция ведет наступление на пригород Донецка Марьинку.Он напомнил, что только за сутки 28 жителей ДНР получили ранения в результате обстрелов.С целью защиты жителей Донбасса, которые, по словам президента Владимира Путина, "на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима", Россия 24 февраля начала военную операцию. Для этого планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220405/dnr-1781850068.html

https://ria.ru/20220405/donbass-1781845534.html

донецкая народная республика

россия

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, донецк (днр)