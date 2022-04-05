В ДНР за 48 дней из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли более 70 человек
В ДНР за 48 дней из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли 72 мирных жителя
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкЖилой дом на улице Пинтера в Донецке, пострадавший в результате обрушения крыши после обстрела украинскими войсками
Жилой дом на улице Пинтера в Донецке, пострадавший в результате обрушения крыши после обстрела украинскими войсками. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Более 70 человек погибли, более 1 тысячи пострадали за 48 дней эскалации из-за обстрелов со стороны украинских войск территории Донецкой народной республики, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За 48 дней эскалации погибли 72 мирных жителя. Ранения различной степени тяжести получили 1059 мирных жителей..., в том числе 61 ребенок", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что СЦКК зафиксировал 1654 факта ведения огня, в том числе по горловскому, донецкому и мариупольскому направлениям. "Из них с применением тяжелого вооружения – 1474", - уточнили в представительстве.
По данным ведомства, украинские войска за 48 дней эскалации выпустили по ДНР 18 691 боеприпас, включая 24 ракеты из ОТРК "Точка-У", четыре ракеты РСЗО БМ-27 "Ураган" и 1749 ракет РСЗО БМ-21 "Град". Также за 48 дней зафиксировали повреждение 1914 жилых домостроений и 499 объектов гражданской инфраструктуры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.