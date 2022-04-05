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Бибилов заявил, что Южной Осетии пора вернуться домой - РИА Новости, 05.04.2022
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Бибилов заявил, что Южной Осетии пора вернуться домой
Бибилов заявил, что Южной Осетии пора вернуться домой - РИА Новости, 05.04.2022
Бибилов заявил, что Южной Осетии пора вернуться домой
Южной Осетии пришло время вернуться домой, в состав России, как Крыму, заявил в интервью РИА Новости президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T07:34
2022-04-05T07:34
россия
южная осетия
политика
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Южной Осетии пришло время вернуться домой, в состав России, как Крыму, заявил в интервью РИА Новости президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.Ранее Бибилов заявил, что сейчас ведутся консультации с РФ, референдум может состояться после 10 апреля.Он напомнил, что Южная Осетия неоднократно предпринимала шаги по возвращению в состав РФ – в 30-е годы, 50-е, 80-е, 90-е годы и вплоть до 2008 года."Все это говорит о том, что Южная Осетия всегда стремилась в Российскую Федерацию, потому что осетины, южные осетины считают Россию, как и другие народы, проживающие на территории Российской Федерации, считают ее своей исторической родиной. То есть здесь я абсолютно никакой разницы не вижу с Крымом. Крым возвратился домой, и сегодня, я думаю, настало время, чтобы Южная Осетия тоже возвратилась домой", - отметил президент Южной Осетии.
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россия, южная осетия, политика
07:34 05.04.2022
 
Бибилов заявил, что Южной Осетии пора вернуться домой

Президент Южной Осетии Бибилов заявил, что республике пора вернуться в состав России

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Южной Осетии пришло время вернуться домой, в состав России, как Крыму, заявил в интервью РИА Новости президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.
Ранее Бибилов заявил, что сейчас ведутся консультации с РФ, референдум может состояться после 10 апреля.
Он напомнил, что Южная Осетия неоднократно предпринимала шаги по возвращению в состав РФ – в 30-е годы, 50-е, 80-е, 90-е годы и вплоть до 2008 года.
"Все это говорит о том, что Южная Осетия всегда стремилась в Российскую Федерацию, потому что осетины, южные осетины считают Россию, как и другие народы, проживающие на территории Российской Федерации, считают ее своей исторической родиной. То есть здесь я абсолютно никакой разницы не вижу с Крымом. Крым возвратился домой, и сегодня, я думаю, настало время, чтобы Южная Осетия тоже возвратилась домой", - отметил президент Южной Осетии.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
07:12
Бибилов рассказал о подготовке к референдуму в Южной Осетии
 
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