https://ria.ru/20220405/domoy-1781812138.html

Бибилов заявил, что Южной Осетии пора вернуться домой

Бибилов заявил, что Южной Осетии пора вернуться домой - РИА Новости, 05.04.2022

Бибилов заявил, что Южной Осетии пора вернуться домой

Южной Осетии пришло время вернуться домой, в состав России, как Крыму, заявил в интервью РИА Новости президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T07:34

2022-04-05T07:34

2022-04-05T07:34

россия

южная осетия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155724/97/1557249745_0:152:2308:1450_1920x0_80_0_0_53390887a7f45159482d08fb59e6e35f.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Южной Осетии пришло время вернуться домой, в состав России, как Крыму, заявил в интервью РИА Новости президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.Ранее Бибилов заявил, что сейчас ведутся консультации с РФ, референдум может состояться после 10 апреля.Он напомнил, что Южная Осетия неоднократно предпринимала шаги по возвращению в состав РФ – в 30-е годы, 50-е, 80-е, 90-е годы и вплоть до 2008 года."Все это говорит о том, что Южная Осетия всегда стремилась в Российскую Федерацию, потому что осетины, южные осетины считают Россию, как и другие народы, проживающие на территории Российской Федерации, считают ее своей исторической родиной. То есть здесь я абсолютно никакой разницы не вижу с Крымом. Крым возвратился домой, и сегодня, я думаю, настало время, чтобы Южная Осетия тоже возвратилась домой", - отметил президент Южной Осетии.

https://ria.ru/20220405/protsedura-1781811052.html

россия

южная осетия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, южная осетия, политика