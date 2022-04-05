https://ria.ru/20220405/dollar-1781856758.html

Четверть россиян регулярно следят за курсом доллара, показал опрос ВЦИОМ

Четверть россиян регулярно следят за курсом доллара, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 05.04.2022

Четверть россиян регулярно следят за курсом доллара, показал опрос ВЦИОМ

За курсом доллара к рублю в марте 2022 года регулярно следят 24% россиян, 40% опрошенных иногда следят за курсом, еще 36% не интересуются, сообщает... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T12:17

2022-04-05T12:17

2022-04-05T12:17

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. За курсом доллара к рублю в марте 2022 года регулярно следят 24% россиян, 40% опрошенных иногда следят за курсом, еще 36% не интересуются, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Согласно опросу, за ситуацией на валютном рынке в марте текущего года следили 64% россиян. Регулярно интересовались курсом доллара к рублю четверть опрошенных время от времени - 40%. Еще 36% не отслеживали изменение курса американской валюты.Россияне предпочитают хранить сбережения в рублях - на банковском вкладе (30%) или наличными (18%). Вкладывать сбережения в недвижимость предпочитают 14% опрошенных. Менее распространены сбережения в валюте (4%). Почти половина опрошенных (42%) не имеет сбережений.Более трети опрошенных (40%) впервые услышали о временном порядке операций с наличной валютой, столько же россиян (40%) что-то слышали об этом. Каждый пятый опрошенный (19%) знает о новых правилах."Граждане демонстрируют высокий уровень осведомленности о новых правилах валютного регулирования в России (59%). Каждый пятый знает о введенном Центробанком временном порядке операций с наличной валютой (19%), что-то слышали о нем 40%", - сообщается в данных опроса.Большинство россиян (80%) считают, что новые правила операций с наличной валютой не скажутся на них.В опросе, проведенном 27 марта 2022 года, приняли участие 1600 человек. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20220405/dollar-1781770961.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вциом, экономика, россия, общество