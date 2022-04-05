https://ria.ru/20220405/dollar-1781828285.html
Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов
Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов - РИА Новости, 05.04.2022
Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов
Рубль в начале торговой сессии вторника немного прибавляет к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T10:05
2022-04-05T10:05
2022-04-05T10:13
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
доллар
евро
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Рубль в начале торговой сессии вторника немного прибавляет к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск снижался на 42 копейки - до 83,58 рубля, курс евро - на 1 рубль, до 91,66 рубля.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, доллар, евро
10:05 05.04.2022 (обновлено: 10:13 05.04.2022)
Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов
Курс доллара снизился до 83,28 рубля в начале торгов, евро — до 91,25 рубля