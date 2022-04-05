https://ria.ru/20220405/dollar-1781828285.html

Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов

Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов - РИА Новости, 05.04.2022

Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов

Рубль в начале торговой сессии вторника немного прибавляет к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T10:05

2022-04-05T10:05

2022-04-05T10:13

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

доллар

евро

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Рубль в начале торговой сессии вторника немного прибавляет к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск снижался на 42 копейки - до 83,58 рубля, курс евро - на 1 рубль, до 91,66 рубля.

https://ria.ru/20220404/kitay-1781314723.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, доллар, евро