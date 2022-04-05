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Эксперт предсказал, будет ли доллар стоить 80 рублей

Эксперт предсказал, будет ли доллар стоить 80 рублей - РИА Новости, 05.04.2022

Эксперт предсказал, будет ли доллар стоить 80 рублей

Доллар может упасть до 80 рублей. Это вполне вероятно, тем более, для достижения этой отметки российской валюте придется укрепиться примерно на 3-4%. Насколько... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T02:17

2022-04-05T02:17

2022-04-05T02:17

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

украина

доллар

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Доллар может упасть до 80 рублей. Это вполне вероятно, тем более, для достижения этой отметки российской валюте придется укрепиться примерно на 3-4%. Насколько это вероятно в ближайшее время, рассказал агентству “Прайм” эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Дмитрий Бабин.При этом он высказал мнение, что существующий сейчас дисконт в рубле не вполне отражает сложившиеся санкционные и экономические риски — даже невзирая на рост сырьевых цен и определенные успехи в переговорах между Россией и Украиной. Кроме того, перспективы мировой экономики в целом ухудшаются - ее рост сокращается, а инфляция набирает обороты. Если случится глобальный кризис, рухнут все рынки, и рубль не станет исключением.

россия

украина

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, россия, украина, доллар