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Эксперт предсказал, будет ли доллар стоить 80 рублей - РИА Новости, 05.04.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220405/dollar-1781801301.html
Эксперт предсказал, будет ли доллар стоить 80 рублей
Эксперт предсказал, будет ли доллар стоить 80 рублей - РИА Новости, 05.04.2022
Эксперт предсказал, будет ли доллар стоить 80 рублей
Доллар может упасть до 80 рублей. Это вполне вероятно, тем более, для достижения этой отметки российской валюте придется укрепиться примерно на 3-4%. Насколько... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T02:17
2022-04-05T02:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
украина
доллар
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Доллар может упасть до 80 рублей. Это вполне вероятно, тем более, для достижения этой отметки российской валюте придется укрепиться примерно на 3-4%. Насколько это вероятно в ближайшее время, рассказал агентству “Прайм” эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Дмитрий Бабин.При этом он высказал мнение, что существующий сейчас дисконт в рубле не вполне отражает сложившиеся санкционные и экономические риски — даже невзирая на рост сырьевых цен и определенные успехи в переговорах между Россией и Украиной. Кроме того, перспективы мировой экономики в целом ухудшаются - ее рост сокращается, а инфляция набирает обороты. Если случится глобальный кризис, рухнут все рынки, и рубль не станет исключением.
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экономика, россия, украина, доллар
02:17 05.04.2022
 
Эксперт предсказал, будет ли доллар стоить 80 рублей

Эксперт Бабин допустил падение доллара до 80 рублей, предупредив о риске обрушения рынков

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара
Электронное табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Электронное табло со знаком доллара
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Доллар может упасть до 80 рублей. Это вполне вероятно, тем более, для достижения этой отметки российской валюте придется укрепиться примерно на 3-4%. Насколько это вероятно в ближайшее время, рассказал агентству “Прайм” эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций” Дмитрий Бабин.

“С учетом низкой ликвидности российского валютного рынка подобное движение вполне вероятно. Однако на текущих уровнях рубль был в конце февраля еще до объявления жестких антироссийских санкций”, - напомнил собеседник агентства.

При этом он высказал мнение, что существующий сейчас дисконт в рубле не вполне отражает сложившиеся санкционные и экономические риски — даже невзирая на рост сырьевых цен и определенные успехи в переговорах между Россией и Украиной. Кроме того, перспективы мировой экономики в целом ухудшаются - ее рост сокращается, а инфляция набирает обороты. Если случится глобальный кризис, рухнут все рынки, и рубль не станет исключением.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияУкраинаДоллар
 
 
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