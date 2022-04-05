https://ria.ru/20220405/dollar-1781770961.html
Опасная зона: МВФ увидел угрозу доллару в санкциях против России
Опасная зона: МВФ увидел угрозу доллару в санкциях против России - РИА Новости, 05.04.2022
Опасная зона: МВФ увидел угрозу доллару в санкциях против России
Антироссийские санкции рискуют подорвать роль доллара как главной мировой резервной валюты. К такому выводу пришли в Международном валютном фонде. Есть угрозы и РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T08:00
2022-04-05T08:00
2022-04-05T08:01
экономика
россия
иран
bank of america
мвф
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Антироссийские санкции рискуют подорвать роль доллара как главной мировой резервной валюты. К такому выводу пришли в Международном валютном фонде. Есть угрозы и для американского госдолга. Мир давно склоняется к альтернативной финансовой системе. Экономическая атака на Россию ускорила эти процессы. О том, как могут развиваться дальнейшие события, — в материале РИА Новости.Эффект бумерангаАмериканцы повсеместно применяют санкции в политических целях. Могут себе это позволить: главная резервная валюта мира открывает широкие возможности вплоть до экстерриториальных торговых ограничений.Но возникает и эффект бумеранга. В прошлом году на это пыталась обратить внимание исследовательская служба конгресса. Те, кому объявили санкции, делают все, чтобы ослабить зависимость от доллара.Тот доклад остался практически незамеченным, и Вашингтон после начала военной спецоперации России на Украине пустился во все тяжкие, перейдя границы разумного.Как указала Гита Гопинат, первый заместитель директора-распорядителя МВФ, разные группы стран, торгующих друг с другом, формируют валютные блоки. Доля доллара в международных расчетах сжимается. Лидерство рано или поздно придется уступить. Предполагается, что в итоге возникнет система из трех валют: доллара, евро и, вероятно, юаня.Еще 30-40 лет назад на американскую денежную единицу приходилось более 70% транзакций. Региональные валюты были слишком слабыми и малоинтересными.У евро — 36,65%, у британского фунта — 6,3%. Четвертое место в январе 2020-го занимала японская иена с 3,32%. Сейчас — китайский юань с 3,2% (у иены — 2,79%). В топ-10 также вошли канадский, австралийский, гонконгский, сингапурский доллары и тайский бат.В ЕС с 2019-го действует механизм INSTEX, направленный "на упрощение законных коммерческих транзакций между европейскими экономическими игроками и Ираном" и позволяющий торговать с Тегераном в обход финансовой системы США. Чтобы избежать реального денежного обращения, в INSTEX используют кредитные баллы.В 2016-м резервной валютой Международного валютного фонда стал юань — валюта развивающейся страны удостоилась такой чести впервые. Это результат масштабной международной программы КНР "Один пояс — один путь". Следующий важный шаг — запуск торговли на Шанхайской бирже нефтяными фьючерсами, номинированными в китайской валюте. Правда, экспансии юаня мешают отсутствие свободной конвертации, нестабильность и непрозрачная финансовая система.Есть еще цифровой юань, расчеты с которым происходят быстрее, чем с американскими системами SWIFT и CHIPS. А в рамках проекта "Один пояс — один путь" это может защитить страны-участницы от санкций Вашингтона.Свои расчетыПока национальные денежные единицы выглядят наиболее простой и логичной альтернативой доллару.Если в 2015-м почти 90% сделок между Россией и КНР были в долларах, то в 2020-м — 46%. А расчеты в национальной валюте Китая и евро выросли до исторических максимумов — 24 и 30% соответственно.И, как отметил в интервью РИА Новости министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, это не предел. Дальнейшее наращивание доли национальных валют во взаимных расчетах стран ЕАЭС, по его словам, зависит от углубления экономических отношений, структуры торговли и степени ее диверсификации.Cейчас в планах ЕАЭС — формирование единой независимой международной валютно-финансовой системы, которая еще больше снизит зависимость от доллара и упростит взаимодействие России с дружественными странами. Этим могут заинтересоваться также Китай, Индия, Иран, Турция. По данным The Wall Street Journal, Саудовская Аравия обсуждает с Китаем возможность продажи нефти за юани. Переговоры, отмечает газета, вызваны разладом между Эр-Риядом и Вашингтоном. Саудовцы недовольны политикой США в сфере безопасности. В том числе это касается вмешательства в гражданскую войну в Йемене и ядерной сделки с Ираном.Выдавливают из резервовПереход на взаиморасчеты в национальных валютах в МВФ сочли неблагоприятной для доллара тенденцией. "Страны, как правило, накапливают средства в валютах, которыми они торгуют с остальным миром и в которых занимают у остального мира. Скоро мы увидим, как изменится структура резервных активов", — подчеркнула Гита Гопинат.Есть и другой аспект. Наращивая санкционное давление, Вашингтон фактически применяет доллар в качестве финансового оружия. А это сигнал остальным: американские активы ненадежны, нужна диверсификация. Россия, надо отметить, заблаговременно распродала практически весь американский госдолг.Конечным результатом "превращения доллара в оружие в новую эру санкций" станет его обесценивание, предрекает Bank of America.
https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220331/swift-1781052273.html
https://ria.ru/20220404/kitay-1781314723.html
https://ria.ru/20220404/rubl-1781600329.html
https://ria.ru/20220402/rosatom-1781439826.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, иран, bank of america, мвф, евразийский экономический союз
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Антироссийские санкции рискуют подорвать роль доллара как главной мировой резервной валюты. К такому выводу пришли в Международном валютном фонде. Есть угрозы и для американского госдолга. Мир давно склоняется к альтернативной финансовой системе. Экономическая атака на Россию ускорила эти процессы. О том, как могут развиваться дальнейшие события, — в материале РИА Новости.
Эффект бумеранга
Американцы повсеместно применяют санкции в политических целях. Могут себе это позволить: главная резервная валюта мира открывает широкие возможности вплоть до экстерриториальных торговых ограничений.
Но возникает и эффект бумеранга. В прошлом году на это пыталась обратить внимание исследовательская служба конгресса. Те, кому объявили санкции, делают все, чтобы ослабить зависимость от доллара.
Тот доклад остался практически незамеченным, и Вашингтон после начала военной спецоперации России на Украине пустился во все тяжкие, перейдя границы разумного.
В МВФ забили тревогу. Доллару сильно угрожает фрагментация международной валютной системы. Этот процесс сейчас резко ускорился.
Как указала Гита Гопинат, первый заместитель директора-распорядителя МВФ, разные группы стран, торгующих друг с другом, формируют валютные блоки. Доля доллара в международных расчетах сжимается. Лидерство рано или поздно придется уступить. Предполагается, что в итоге возникнет система из трех валют: доллара, евро и, вероятно, юаня.
Еще 30-40 лет назад на американскую денежную единицу приходилось более 70% транзакций. Региональные валюты были слишком слабыми и малоинтересными.
В январе, по данным SWIFT, долларовыми были 39,92% платежей в мировой торговле.
У евро — 36,65%, у британского фунта — 6,3%. Четвертое место в январе 2020-го занимала японская иена с 3,32%. Сейчас — китайский юань с 3,2% (у иены — 2,79%). В топ-10 также вошли канадский, австралийский, гонконгский, сингапурский доллары и тайский бат.
В ЕС с 2019-го действует механизм INSTEX, направленный "на упрощение законных коммерческих транзакций между европейскими экономическими игроками и Ираном" и позволяющий торговать с Тегераном в обход финансовой системы США. Чтобы избежать реального денежного обращения, в INSTEX используют кредитные баллы.
В 2016-м резервной валютой Международного валютного фонда стал юань — валюта развивающейся страны удостоилась такой чести впервые. Это результат масштабной международной программы КНР "Один пояс — один путь". Следующий важный шаг — запуск торговли на Шанхайской бирже нефтяными фьючерсами, номинированными в китайской валюте. Правда, экспансии юаня мешают отсутствие свободной конвертации, нестабильность и непрозрачная финансовая система.
Есть еще цифровой юань, расчеты с которым происходят быстрее, чем с американскими системами SWIFT и CHIPS. А в рамках проекта "Один пояс — один путь" это может защитить страны-участницы от санкций Вашингтона.
Как считают в Financial Times, нынешняя геополитическая напряженность послужит триггером активного внедрения цифровых финансов — как криптовалют и стейблкоинов, так и цифровых денег, эмитируемых центральными банками.
Свои расчеты
Пока национальные денежные единицы выглядят наиболее простой и логичной альтернативой доллару.
Если в 2015-м почти 90% сделок между Россией и КНР были в долларах, то в 2020-м — 46%. А расчеты в национальной валюте Китая и евро выросли до исторических максимумов — 24 и 30% соответственно.
В торговле Евразийского экономического союза (ЕАЭС) доминирует рубль — с долей больше двух третей. Для торгового оборота России с Белоруссией этот показатель — 82%, с Казахстаном — 63, с Киргизией — 58%.
И, как отметил в интервью РИА Новости министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, это не предел. Дальнейшее наращивание доли национальных валют во взаимных расчетах стран ЕАЭС, по его словам, зависит от углубления экономических отношений, структуры торговли и степени ее диверсификации.
Cейчас в планах ЕАЭС — формирование единой независимой международной валютно-финансовой системы, которая еще больше снизит зависимость от доллара и упростит взаимодействие России с дружественными странами. Этим могут заинтересоваться также Китай, Индия, Иран, Турция.
Пока неясно, на базе какой валюты создадут новое платежное средство. Однако экономисты не исключают, что в ЕАЭС полностью перейдут на рубль, поскольку Россия — самая экономически мощная в организации.
По данным The Wall Street Journal, Саудовская Аравия обсуждает с Китаем возможность продажи нефти за юани. Переговоры, отмечает газета, вызваны разладом между Эр-Риядом и Вашингтоном. Саудовцы недовольны политикой США в сфере безопасности. В том числе это касается вмешательства в гражданскую войну в Йемене и ядерной сделки с Ираном.
Выдавливают из резервов
Переход на взаиморасчеты в национальных валютах в МВФ сочли неблагоприятной для доллара тенденцией. "Страны, как правило, накапливают средства в валютах, которыми они торгуют с остальным миром и в которых занимают у остального мира. Скоро мы увидим, как изменится структура резервных активов", — подчеркнула Гита Гопинат.
За последние два десятилетия доля доллара в международных резервах упала с 70% до 60%. Причина все та же — усиление роли других валют. Около четверти "отъел" китайский юань. Хотя пока в нем номинировано менее трех процентов резервов центральных банков.
Есть и другой аспект. Наращивая санкционное давление, Вашингтон фактически применяет доллар в качестве финансового оружия. А это сигнал остальным: американские активы ненадежны, нужна диверсификация. Россия, надо отметить, заблаговременно распродала практически весь американский госдолг.
Конечным результатом "превращения доллара в оружие в новую эру санкций" станет его обесценивание, предрекает Bank of America.