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Небензя представил доказательства лживости обвинений в адрес России по Буче

Небензя представил доказательства лживости обвинений в адрес России по Буче - РИА Новости, 05.04.2022

Небензя представил доказательства лживости обвинений в адрес России по Буче

Постпред России при ООН Василий Небензя представил Совбезу ООН аргументы российской стороны в ситуации вокруг публикации материалов из Бучи. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T20:02

2022-04-05T20:02

2022-04-05T22:10

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ООН, 5 апр — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя представил Совбезу ООН аргументы российской стороны в ситуации вокруг публикации материалов из Бучи.Он напомнил, что российские военные полностью вышли из Бучи 30 марта. По его словам, во время нахождения города под контролем ВС "ни один местный житель не пострадал, люди свободно передвигались и пользовались сотовой связью". При этом выезды из Бучи, как утверждает Небензя, заблокированы не были. В то же время украинские силовики обстреливали южные окраины населенного пункта из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня."Мэр Бучи Анатолий Федорук уже после вывода российских войск в своем видеообращении 31 марта представил это как героическое освобождение города украинскими вооруженными силами. Он подтвердил сам факт: уже 31 марта в городе никого из российских военных не было", — сказал представитель МИД.Он усомнился, что "мэр не заметил на улицах, как сообщают, 280 тел погибших".Небензя также упомянул, что 1 апреля депутат совета Бучи Катерина Украинцева в двухминутном ролике предупредила односельчан, что в поселение зашли представители СБУ. Вдобавок, утверждает представитель России, на видео об анонсируемой зачистке Бучи Национальной полицией Украины 2 апреля "тел гражданских на улице нет". По его словам, на этом видео сотрудники украинской Нацгвардии берут интервью у местных жителей, которые не упоминают ни тел, ни массовых расстрелов."На одном из украинских новостных сайтов было также размещено предупреждение о предстоящей 2 апреля зачистке Бучи от российских сообщников. Сейчас оно удалено, но пользователям удалось его сохранить. Так называемые свидетельства преступлений российских Вооруженных сил в Буче появились только 3 апреля. На четвертый день в город прибыли ВСУ", — заявил постпред.Он обратил внимание и на то, что если бы тела людей действительно пролежали под открытым небом несколько дней, то на них были бы соответствующие проявления, известные судмедэкспертам.Как указал Небензя, на представленных кадрах видно, что у многих погибших на рукаве была белая лента, такая же, какую надевали мирные жители после прихода российских военных. "А на одном из выложенных украинскими радикалами в Сеть видеороликов хорошо слышен призыв стрелять по всем, у кого нет синих ленточек на рукавах", — добавил представитель России.Ранее украинские власти и СМИ распространили фото- и видеоматериалы с телами погибших, которые, как утверждается сняты в городе Буча Киевской области.В российском Минобороны публикацию назвали "очередной провокацией". Ведомство заявило, что за время нахождения этого населенного пункта под контролем Вооруженных сил "ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий", а военные, как заявлено, полностью вышли из Бучи еще 30 марта. При этом выезды из города в северном направлении не блокировались, а южные окраины, включая жилые кварталы, находились под обстрелами украинских силовиков.Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и призывает членов Совбеза ООН "абстрагироваться от эмоционального восприятия, которое ни на чем не основано, а просто подумать головой и сопоставить факты". По его словам, речь идет "о чудовищном подлоге", цель которого — очернить российскую армию.В свою очередь, президент США Джо Байден заявил, что в Буче имело место "военное преступление", но не "геноцид", как это ранее назвал Зеленский. Накануне представитель Пентагона также отметил, что у американской стороны нет независимого подтверждения информации об этих событиях.

https://ria.ru/20220405/lavrov-1781978904.html

https://ria.ru/20220405/bucha-1781893896.html

https://ria.ru/20220405/mariupol-1781709297.html

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"Вы не можете не видеть вопиющих нестыковок" – Небензя о постановочных кадрах из Бучи "Вы видели только то, что вам хотели показать... Но вы не можете не видеть вопиющих нестыковок", - российский постпред Небензя перечислил членам совбеза ООН, почему кадры из украинской Бучи - постановка. Он также обратился к Зеленскому (участвующему в заседании онлайн) - напомнил, как от того ждали мира в Донбассе, защиты русскоязычных жителей и родного для него русского языка и как эти надежды так и не сбылись. 2022-04-05T20:02 true PT1M49S

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Наталья Макарова

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