https://ria.ru/20220405/dnr-1781835142.html
Войска ДНР за сутки уничтожили 78 украинских националистов
Войска ДНР за сутки уничтожили 78 украинских националистов - РИА Новости, 05.04.2022
Войска ДНР за сутки уничтожили 78 украинских националистов
Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что за сутки силы ДНР уничтожили 78 украинских националистов, один танк, три БМП. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T10:41
2022-04-05T10:41
2022-04-05T10:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что за сутки силы ДНР уничтожили 78 украинских националистов, один танк, три БМП."За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 78 украинских националистов, три БМП, один танк и один бронированный автомобиль. Захвачены одна самоходная гаубица 2С3 "Акация", одна БМП и зенитная установка ЗУ-23-2", - говорится в сообщении в Telegram-канале.По данным оборонного ведомства, за сутки 26 украинских военных сложили оружие и перешли на сторону сил республики.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220405/peremeschenie-1781829902.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днр
10:41 05.04.2022 (обновлено: 10:46 05.04.2022)
Войска ДНР за сутки уничтожили 78 украинских националистов
Войска ДНР за сутки уничтожили 78 украинских националистов, один танк и три БМП
ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости.
Народная милиция Донецкой народной республики сообщила
, что за сутки силы ДНР уничтожили 78 украинских националистов, один танк, три БМП.
"За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 78 украинских националистов, три БМП, один танк и один бронированный автомобиль. Захвачены одна самоходная гаубица 2С3 "Акация", одна БМП и зенитная установка ЗУ-23-2", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
По данным оборонного ведомства, за сутки 26 украинских военных сложили оружие и перешли на сторону сил республики.
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.