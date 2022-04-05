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Войска ДНР за сутки уничтожили 78 украинских националистов - РИА Новости, 05.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220405/dnr-1781835142.html
Войска ДНР за сутки уничтожили 78 украинских националистов
Войска ДНР за сутки уничтожили 78 украинских националистов - РИА Новости, 05.04.2022
Войска ДНР за сутки уничтожили 78 украинских националистов
Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что за сутки силы ДНР уничтожили 78 украинских националистов, один танк, три БМП. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T10:41
2022-04-05T10:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
днр
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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что за сутки силы ДНР уничтожили 78 украинских националистов, один танк, три БМП."За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 78 украинских националистов, три БМП, один танк и один бронированный автомобиль. Захвачены одна самоходная гаубица 2С3 "Акация", одна БМП и зенитная установка ЗУ-23-2", - говорится в сообщении в Telegram-канале.По данным оборонного ведомства, за сутки 26 украинских военных сложили оружие и перешли на сторону сил республики.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, днр
10:41 05.04.2022 (обновлено: 10:46 05.04.2022)
 
Войска ДНР за сутки уничтожили 78 украинских националистов

Войска ДНР за сутки уничтожили 78 украинских националистов, один танк и три БМП

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкТехника вооруженных сил ДНР в районе села Славное Донецкой области
Техника вооруженных сил ДНР в районе села Славное Донецкой области - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Михаил Андроник
Перейти в фотобанк
Техника вооруженных сил ДНР в районе села Славное Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что за сутки силы ДНР уничтожили 78 украинских националистов, один танк, три БМП.
"За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 78 украинских националистов, три БМП, один танк и один бронированный автомобиль. Захвачены одна самоходная гаубица 2С3 "Акация", одна БМП и зенитная установка ЗУ-23-2", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
По данным оборонного ведомства, за сутки 26 украинских военных сложили оружие и перешли на сторону сил республики.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 10:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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