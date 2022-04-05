https://ria.ru/20220405/diplomaty-1781851495.html

Италия высылает 30 российских дипломатов

Италия высылает 30 российских дипломатов - РИА Новости, 05.04.2022

Италия высылает 30 российских дипломатов

Италия объявила персонами нон грата 30 российских дипломатов, сообщил министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо, находящийся с визитом в Берлине. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T11:52

2022-04-05T11:52

2022-04-05T13:44

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РИМ, 5 апр — РИА Новости. Италия объявила персонами нон грата 30 российских дипломатов, сообщил министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо, находящийся с визитом в Берлине.По данным информагентства Nova, глава МИД увязал это решение с вопросами "национальной безопасности".Он также подтвердил, что Италия готова выступить гарантом безопасности на Украине, сообщил новостной телеканал Rainews24. Цель этого процесса — заключение мирного соглашения, "рассматривающего все спорные аспекты", подчеркнул министр.Посла России в Риме Сергея Разова вызвали в итальянский МИД, где генеральный секретарь ведомства Этторе Секуи уведомил его о высылке дипломатов.Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва "даст соответствующий ответ" на действия Рима.Ранее сегодня МИД Дании объявил о решении выслать 15 российских дипломатов по подозрению в шпионаже. Кроме того, Германия накануне объявила 40 российских дипломатов персонами нон грата в связи с событиями в украинском городе Буча, которые российское Минобороны назвало провокацией. Также более 30 человек собирается выслать Париж.Вильнюс в понедельник решил понизить уровень дипломатических отношений с Москвой, отозвать своего посла и выслать главу российской дипмиссии. Литва стала первой страной ЕС, которая приняла подобное решение на фоне ситуации на Украине. В свою очередь, в Риге также объявили о намерении "сократить дипломатические отношения" с Москвой.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Оборонное ведомство 25 марта объявило о выполнении основной задачи первого этапа — существенном снижении боевого потенциала Украины. Как подчеркнули в Минобороны, главная цель всей операции — освобождение Донбасса.

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https://ria.ru/20220404/zakharova-1781782321.html

https://ria.ru/20220404/vysylka-1781778714.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, италия, россия, берлин (город), украина