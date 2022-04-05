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Италия высылает 30 российских дипломатов - РИА Новости, 05.04.2022
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Италия высылает 30 российских дипломатов
Италия высылает 30 российских дипломатов - РИА Новости, 05.04.2022
Италия высылает 30 российских дипломатов
Италия объявила персонами нон грата 30 российских дипломатов, сообщил министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо, находящийся с визитом в Берлине. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T11:52
2022-04-05T13:44
в мире
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россия
берлин (город)
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РИМ, 5 апр — РИА Новости. Италия объявила персонами нон грата 30 российских дипломатов, сообщил министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо, находящийся с визитом в Берлине.По данным информагентства Nova, глава МИД увязал это решение с вопросами "национальной безопасности".Он также подтвердил, что Италия готова выступить гарантом безопасности на Украине, сообщил новостной телеканал Rainews24. Цель этого процесса — заключение мирного соглашения, "рассматривающего все спорные аспекты", подчеркнул министр.Посла России в Риме Сергея Разова вызвали в итальянский МИД, где генеральный секретарь ведомства Этторе Секуи уведомил его о высылке дипломатов.Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва "даст соответствующий ответ" на действия Рима.Ранее сегодня МИД Дании объявил о решении выслать 15 российских дипломатов по подозрению в шпионаже. Кроме того, Германия накануне объявила 40 российских дипломатов персонами нон грата в связи с событиями в украинском городе Буча, которые российское Минобороны назвало провокацией. Также более 30 человек собирается выслать Париж.Вильнюс в понедельник решил понизить уровень дипломатических отношений с Москвой, отозвать своего посла и выслать главу российской дипмиссии. Литва стала первой страной ЕС, которая приняла подобное решение на фоне ситуации на Украине. В свою очередь, в Риге также объявили о намерении "сократить дипломатические отношения" с Москвой.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Оборонное ведомство 25 марта объявило о выполнении основной задачи первого этапа — существенном снижении боевого потенциала Украины. Как подчеркнули в Минобороны, главная цель всей операции — освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220405/peremeschenie-1781829902.html
https://ria.ru/20220404/zakharova-1781782321.html
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в мире, италия, россия, берлин (город), украина
11:52 05.04.2022 (обновлено: 13:44 05.04.2022)
 
Италия высылает 30 российских дипломатов

Глава МИД Италии Ди Майо заявил о высылке 30 российских дипломатов

© AP Photo / Alessandra TarantinoЗдание посольства России в Риме
Здание посольства России в Риме - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Здание посольства России в Риме
Читать ria.ru в
РИМ, 5 апр — РИА Новости. Италия объявила персонами нон грата 30 российских дипломатов, сообщил министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо, находящийся с визитом в Берлине.
По данным информагентства Nova, глава МИД увязал это решение с вопросами "национальной безопасности".
"Эта мера, принятая по согласованию с другими европейскими и атлантическими партнерами, была необходима по причинам, связанным с нашей национальной безопасностью, в контексте нынешней кризисной ситуации, возникшей в результате необоснованной агрессии против Украины со стороны России", — заявил Ди Майо.
Он также подтвердил, что Италия готова выступить гарантом безопасности на Украине, сообщил новостной телеканал Rainews24. Цель этого процесса — заключение мирного соглашения, "рассматривающего все спорные аспекты", подчеркнул министр.
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Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва "даст соответствующий ответ" на действия Рима.
Ранее сегодня МИД Дании объявил о решении выслать 15 российских дипломатов по подозрению в шпионаже. Кроме того, Германия накануне объявила 40 российских дипломатов персонами нон грата в связи с событиями в украинском городе Буча, которые российское Минобороны назвало провокацией. Также более 30 человек собирается выслать Париж.
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Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Оборонное ведомство 25 марта объявило о выполнении основной задачи первого этапа — существенном снижении боевого потенциала Украины. Как подчеркнули в Минобороны, главная цель всей операции — освобождение Донбасса.
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