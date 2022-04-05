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Россия зеркально ответит на высылку дипломатов из Франции, заявил Климов - РИА Новости, 05.04.2022
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Россия зеркально ответит на высылку дипломатов из Франции, заявил Климов
Россия зеркально ответит на высылку дипломатов из Франции, заявил Климов - РИА Новости, 05.04.2022
Россия зеркально ответит на высылку дипломатов из Франции, заявил Климов
Ответ России на высылку Францией российских дипломатов будет зеркальным и симметричным, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по международным... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T09:49
2022-04-05T09:59
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Ответ России на высылку Францией российских дипломатов будет зеркальным и симметричным, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов."Конечно, ответ будет зеркальным и симметричным", - сказал он.Климов подчеркнул, что действия по высылке дипломатических работников РФ Франция и ряд других стран предпринимают "от бессилия"."Они видят, что меры экономического воздействия на Россию не работают, от нашего газа они отказаться не могут. Поэтому и предпринимаются такие подленькие шаги", - заявил сенатор.В понедельник МИД Франции сообщил, что принял решение выслать ряд российских дипломатов, действия которых, по мнению Парижа, противоречат интересам безопасности страны. Как сообщили французские СМИ, Франция решила выслать 35 российских дипломатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что российская сторона ответит на решение Парижа выслать российских дипломатов.
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в мире, франция, россия, совет федерации рф
09:49 05.04.2022 (обновлено: 09:59 05.04.2022)
 
Россия зеркально ответит на высылку дипломатов из Франции, заявил Климов

Зампред комитета Совфеда Климов: Россия зеркально ответит на высылку дипломатов из Франции

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАндрей Климов перед началом заседания Совета Федерации РФ
Андрей Климов перед началом заседания Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Андрей Климов перед началом заседания Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Ответ России на высылку Францией российских дипломатов будет зеркальным и симметричным, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
"Конечно, ответ будет зеркальным и симметричным", - сказал он.
Климов подчеркнул, что действия по высылке дипломатических работников РФ Франция и ряд других стран предпринимают "от бессилия".
"Они видят, что меры экономического воздействия на Россию не работают, от нашего газа они отказаться не могут. Поэтому и предпринимаются такие подленькие шаги", - заявил сенатор.
В понедельник МИД Франции сообщил, что принял решение выслать ряд российских дипломатов, действия которых, по мнению Парижа, противоречат интересам безопасности страны. Как сообщили французские СМИ, Франция решила выслать 35 российских дипломатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что российская сторона ответит на решение Парижа выслать российских дипломатов.
Государственные флаги России и Франции - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
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