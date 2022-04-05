Китай призвал США, НАТО и ЕС вступить в диалог по безопасности с Россией
Постпред КНР Чжан Цзюнь призвал США, НАТО и ЕС вступить в диалог по безопасности с Россией
© AP Photo / Mary AltafferПостоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь
© AP Photo / Mary Altaffer
Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь
ООН, 5 апр – РИА Новости. Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь призвал США, НАТО и ЕС вступить во всеобъемлющий диалог с РФ по проблемам безопасности, чтобы выработать сбалансированный механизм региональной безопасности.
Как указал Чжан Цзюнь на заседании СБ ООН по Украине, у всех стран есть право независимо определять свою внешнюю политику. По его словам, их не должны принуждать занимать чью-либо сторону.
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"Безопасность всех стран неделима и безопасность одной страны не может обеспечиваться за счет безопасности других", - сказал Чжан Цзюнь. "Мы призываем США, НАТО и ЕС вступить во всеобъемлющий диалог с Россией, чтобы рассмотреть их разногласия, которые накапливались годами, найти решение проблем и содействовать построению сбалансированного, эффективного и устойчивого механизма региональной безопасности", - подчеркнул он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.