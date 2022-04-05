Рейтинг@Mail.ru
Китай призвал США, НАТО и ЕС вступить в диалог по безопасности с Россией - РИА Новости, 05.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220405/dialog-1781970569.html
Китай призвал США, НАТО и ЕС вступить в диалог по безопасности с Россией
Китай призвал США, НАТО и ЕС вступить в диалог по безопасности с Россией - РИА Новости, 05.04.2022
Китай призвал США, НАТО и ЕС вступить в диалог по безопасности с Россией
Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь призвал США, НАТО и ЕС вступить во всеобъемлющий диалог с РФ по проблемам безопасности, чтобы выработать сбалансированный... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T19:50
2022-04-05T19:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
китай
оон
совет безопасности оон
чжан цзюнь
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/06/1771331338_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_d73fc79c27625db706bba77cec4cd197.jpg
ООН, 5 апр – РИА Новости. Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь призвал США, НАТО и ЕС вступить во всеобъемлющий диалог с РФ по проблемам безопасности, чтобы выработать сбалансированный механизм региональной безопасности.Как указал Чжан Цзюнь на заседании СБ ООН по Украине, у всех стран есть право независимо определять свою внешнюю политику. По его словам, их не должны принуждать занимать чью-либо сторону."Безопасность всех стран неделима и безопасность одной страны не может обеспечиваться за счет безопасности других", - сказал Чжан Цзюнь. "Мы призываем США, НАТО и ЕС вступить во всеобъемлющий диалог с Россией, чтобы рассмотреть их разногласия, которые накапливались годами, найти решение проблем и содействовать построению сбалансированного, эффективного и устойчивого механизма региональной безопасности", - подчеркнул он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220402/evropa-1781387825.html
https://ria.ru/20220331/zapad-1780956836.html
китай
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/06/1771331338_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_5eaa923d231d0b28cc811f0e3d0cdd98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, оон, совет безопасности оон, чжан цзюнь, россия, сша, нато, евросоюз, ситуация в днр и лнр
19:50 05.04.2022
 
Китай призвал США, НАТО и ЕС вступить в диалог по безопасности с Россией

Постпред КНР Чжан Цзюнь призвал США, НАТО и ЕС вступить в диалог по безопасности с Россией

© AP Photo / Mary AltafferПостоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь
Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь
Читать ria.ru в
ООН, 5 апр – РИА Новости. Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь призвал США, НАТО и ЕС вступить во всеобъемлющий диалог с РФ по проблемам безопасности, чтобы выработать сбалансированный механизм региональной безопасности.
Как указал Чжан Цзюнь на заседании СБ ООН по Украине, у всех стран есть право независимо определять свою внешнюю политику. По его словам, их не должны принуждать занимать чью-либо сторону.
Флаги Европейского союза и государственные флаги КНР - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
2 апреля, 08:00
Европа пригрозила Китаю самоубийством
"Безопасность всех стран неделима и безопасность одной страны не может обеспечиваться за счет безопасности других", - сказал Чжан Цзюнь. "Мы призываем США, НАТО и ЕС вступить во всеобъемлющий диалог с Россией, чтобы рассмотреть их разногласия, которые накапливались годами, найти решение проблем и содействовать построению сбалансированного, эффективного и устойчивого механизма региональной безопасности", - подчеркнул он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Флаги США и ЕС в преддверии прибытия президента США на саммит Европейского союза в штаб-квартиру ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 08:00
Глобализация отменяется. Запад теряет основу своего могущества
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреКитайООНСовет Безопасности ООНЧжан ЦзюньРоссияСШАНАТОЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала