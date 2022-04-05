https://ria.ru/20220405/deti-1781930405.html

Украинские военные расстреливали в Мариуполе машины, где находились дети

Украинские военные расстреливали в Мариуполе машины, где находились дети - РИА Новости, 05.04.2022

Украинские военные расстреливали в Мариуполе машины, где находились дети

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев рассказал о детях из Мариуполя, которые лечатся в больнице в Донецке после обстрела украинскими... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T16:43

2022-04-05T16:43

2022-04-05T17:47

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ВЛАДИМИР, 5 апр — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев рассказал о детях из Мариуполя, которые лечатся в больнице в Донецке после обстрела украинскими военными."Украинские военные расстреливали машины, где находились дети, и у меня есть видеодоказательства этому. Пулевые ранения в спину всем этим детям. <...> До сих пор в травматологическое отделение Донецка — заведующий мне скидывает (информацию) — поступают дети из Мариуполя, раненые дети. Большинство детей были ранены минноразрывными снарядами и получили автоматные раны в спину, потому что когда они садятся в машину и пытаются уехать, то сзади них открывается огонь", — сообщил омбудсмен РИА Новости.Он рассказал истории некоторых пострадавших детей."Я общался с ранеными детьми. Последняя история — это Илья, который меня просил до последнего, чтобы я нашел его маму и похоронил ее. Я, конечно, сказал нашим чеченским солдатам, чтобы выехали и постарались найти, но у меня есть видео, где он просит похоронить маму, на его глазах убили его маму, сперва ранили, потом она умерла. Он очень смелый мальчик, всерьез все воспринимает. Есть истории, когда одну из близняшек разорвало осколками", — поделился собеседник агентства.По его словам, украинские военные устанавливали военную технику в жилые кварталы и использовали мирных жителей в качестве щита."Я общался с людьми из Мариуполя, которые непосредственно стали заложниками всего этого, общался с ранеными детьми, с мирными жителями, и там действительно трагическая ситуация сейчас. У них элементарно не осталось ни жилья, ничего. С их слов, у меня есть видеоматериалы, украинские военные загоняли в кварталы, где находится мирное население, свою технику, танки, ракетные установки, пушки, гаубицы и открывали огонь, тем самым провоцируя нашу сторону открыть против них, но наши солдаты, понимая все это, ведут только контактные бои, стараются не атаковать население, потому что понимают, что будут жертвы среди мирного населения", — сообщил Солтаев.По словам омбудсмена, у него есть аудиозаписи перехватов переговоров, в которых украинские военные признаются, что используют граждан как живой щит."Они говорят: "Нельзя выпускать мирное население, потому что завтра кто будет прикрывать наших солдат", — процитировал Солтаев.Он подчеркнул, что "Азов" и националистические батальоны — "это самые жестокие люди, которые не имеют ни веры, ничего святого".

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

https://ria.ru/20220405/mariupol-1781841472.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, мариуполь, чеченская республика (чечня), украина