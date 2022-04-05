https://ria.ru/20220405/delo-1781851231.html

СК заведет дело из-за убийства российских военнопленных в Киевской области

СК заведет дело из-за убийства российских военнопленных в Киевской области - РИА Новости, 05.04.2022

СК заведет дело из-за убийства российских военнопленных в Киевской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело из-за убийства российских военнопленных в Киевской области, украинскими... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T11:52

2022-04-05T11:52

2022-04-05T14:44

обострение ситуации в днр и лнр

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

киевская область

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело из-за убийства российских военнопленных в Киевской области, украинскими силовиками "грубо нарушена Женевская конвенция", сообщается в Telegram-канале СК России.Отмечается, что в Сети было опубликовано видео убийства украинскими националистами российских пленных военнослужащих — запечатлен момент расстрела умирающего российского военнопленного. Также на кадрах у одного из погибших за спиной связаны руки, что свидетельствует о том, что военнослужащий погиб не во время боевого задания, а уже будучи в плену. Отмечается, что видео было снято в Киевской области."Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил следователям ГСУ СК России возбудить по данному факту уголовное дело, выяснить точное место и время вышеуказанной видеосъемки, провести тщательное и всестороннее расследование обстоятельств произошедшего, зафиксировать доказательства преступлений украинских националистов, установив личности причастных к преступлению", — говорится в сообщении.Подчеркивается, что украинские военнослужащие и члены других украинских воинских формирований "грубо нарушили Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными".

https://ria.ru/20220405/rusofobiya-1781778401.html

россия

киевская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, киевская область