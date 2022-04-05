11:52 05.04.2022 (обновлено: 14:44 05.04.2022)
СК заведет дело из-за убийства российских военнопленных в Киевской области
Глава СК Бастрыкин поручил завести дело из-за убийства российских военнопленных под Киевом
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК России Александр Бастрыкин
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
Глава СК России Александр Бастрыкин
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело из-за убийства российских военнопленных в Киевской области, украинскими силовиками "грубо нарушена Женевская конвенция", сообщается в Telegram-канале СК России.
Отмечается, что в Сети было опубликовано видео убийства украинскими националистами российских пленных военнослужащих — запечатлен момент расстрела умирающего российского военнопленного. Также на кадрах у одного из погибших за спиной связаны руки, что свидетельствует о том, что военнослужащий погиб не во время боевого задания, а уже будучи в плену. Отмечается, что видео было снято в Киевской области.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил следователям ГСУ СК России возбудить по данному факту уголовное дело, выяснить точное место и время вышеуказанной видеосъемки, провести тщательное и всестороннее расследование обстоятельств произошедшего, зафиксировать доказательства преступлений украинских националистов, установив личности причастных к преступлению", — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что украинские военнослужащие и члены других украинских воинских формирований "грубо нарушили Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными".