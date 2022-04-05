Рейтинг@Mail.ru
СК заведет дело из-за убийства российских военнопленных в Киевской области - РИА Новости, 05.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220405/delo-1781851231.html
СК заведет дело из-за убийства российских военнопленных в Киевской области
СК заведет дело из-за убийства российских военнопленных в Киевской области - РИА Новости, 05.04.2022
СК заведет дело из-за убийства российских военнопленных в Киевской области
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело из-за убийства российских военнопленных в Киевской области, украинскими... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T11:52
2022-04-05T14:44
обострение ситуации в днр и лнр
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
киевская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573844393_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a76846b96485a61911b78c6fffb5689b.jpg
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело из-за убийства российских военнопленных в Киевской области, украинскими силовиками "грубо нарушена Женевская конвенция", сообщается в Telegram-канале СК России.Отмечается, что в Сети было опубликовано видео убийства украинскими националистами российских пленных военнослужащих — запечатлен момент расстрела умирающего российского военнопленного. Также на кадрах у одного из погибших за спиной связаны руки, что свидетельствует о том, что военнослужащий погиб не во время боевого задания, а уже будучи в плену. Отмечается, что видео было снято в Киевской области."Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил следователям ГСУ СК России возбудить по данному факту уголовное дело, выяснить точное место и время вышеуказанной видеосъемки, провести тщательное и всестороннее расследование обстоятельств произошедшего, зафиксировать доказательства преступлений украинских националистов, установив личности причастных к преступлению", — говорится в сообщении.Подчеркивается, что украинские военнослужащие и члены других украинских воинских формирований "грубо нарушили Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными".
https://ria.ru/20220405/rusofobiya-1781778401.html
россия
киевская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573844393_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_3fee00f80ffb0032b766561d228019fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, киевская область
11:52 05.04.2022 (обновлено: 14:44 05.04.2022)
 
СК заведет дело из-за убийства российских военнопленных в Киевской области

Глава СК Бастрыкин поручил завести дело из-за убийства российских военнопленных под Киевом

© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК России Александр Бастрыкин
Глава СК России Александр Бастрыкин
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
Глава СК России Александр Бастрыкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело из-за убийства российских военнопленных в Киевской области, украинскими силовиками "грубо нарушена Женевская конвенция", сообщается в Telegram-канале СК России.
Отмечается, что в Сети было опубликовано видео убийства украинскими националистами российских пленных военнослужащих — запечатлен момент расстрела умирающего российского военнопленного. Также на кадрах у одного из погибших за спиной связаны руки, что свидетельствует о том, что военнослужащий погиб не во время боевого задания, а уже будучи в плену. Отмечается, что видео было снято в Киевской области.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил следователям ГСУ СК России возбудить по данному факту уголовное дело, выяснить точное место и время вышеуказанной видеосъемки, провести тщательное и всестороннее расследование обстоятельств произошедшего, зафиксировать доказательства преступлений украинских националистов, установив личности причастных к преступлению", — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что украинские военнослужащие и члены других украинских воинских формирований "грубо нарушили Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными".
Президент Украины Владимир Зеленский в окружении военных и журналистов в Буче - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Буча и концентрированное зло: последний аргумент против русских
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)РоссияКиевская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала