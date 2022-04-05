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Омское УФАС нашло виновного в искусственном дефиците сахара в регионе - РИА Новости, 05.04.2022
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Омское УФАС нашло виновного в искусственном дефиците сахара в регионе
Омское УФАС нашло виновного в искусственном дефиците сахара в регионе - РИА Новости, 05.04.2022
Омское УФАС нашло виновного в искусственном дефиците сахара в регионе
УФАС Омской области по итогам проверок ритейлеров признало, что ООО "Триумф Плаза" намеренно изъяло из обращения сахар для поддержания ажиотажного спроса,... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T16:35
2022-04-05T17:07
происшествия
сахар
омская область
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ОМСК, 5 апр - РИА Новости. УФАС Омской области по итогам проверок ритейлеров признало, что ООО "Триумф Плаза" намеренно изъяло из обращения сахар для поддержания ажиотажного спроса, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.Антимонопольный орган провел проверки из-за большого количества обращений граждан о перебоях с продажей сахара и увеличением цен на товар. Были проверены крупнейшие поставщики сахара и региональные торговые сети."В результате был выявлен факт недобросовестного поведения одного из участников розничного рынка сахара – ООО "Триумф Плаза". Компания намеренно изъяла сахар из продажи для создания искусственного дефицита и поддержания ажиотажного спроса", - пояснили в пресс-службе.Ведомство передало материалы проверки в прокуратуру, где по результатам рассмотрения информации выдали директору "Триумф Плаза" представление.
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происшествия, сахар, омская область
16:35 05.04.2022 (обновлено: 17:07 05.04.2022)
 
Омское УФАС нашло виновного в искусственном дефиците сахара в регионе

Омское УФАС заявило, что в искусственном дефиците сахара виновато ООО "Триумф Плаза"

© РИА Новости / Мария ДевахинаПолки в магазине
Полки в магазине - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Полки в магазине. Архивное фото
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ОМСК, 5 апр - РИА Новости. УФАС Омской области по итогам проверок ритейлеров признало, что ООО "Триумф Плаза" намеренно изъяло из обращения сахар для поддержания ажиотажного спроса, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Антимонопольный орган провел проверки из-за большого количества обращений граждан о перебоях с продажей сахара и увеличением цен на товар. Были проверены крупнейшие поставщики сахара и региональные торговые сети.
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"В результате был выявлен факт недобросовестного поведения одного из участников розничного рынка сахара – ООО "Триумф Плаза". Компания намеренно изъяла сахар из продажи для создания искусственного дефицита и поддержания ажиотажного спроса", - пояснили в пресс-службе.
Ведомство передало материалы проверки в прокуратуру, где по результатам рассмотрения информации выдали директору "Триумф Плаза" представление.
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