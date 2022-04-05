https://ria.ru/20220405/defitsit-1781927638.html

Омское УФАС нашло виновного в искусственном дефиците сахара в регионе

Омское УФАС нашло виновного в искусственном дефиците сахара в регионе - РИА Новости, 05.04.2022

Омское УФАС нашло виновного в искусственном дефиците сахара в регионе

УФАС Омской области по итогам проверок ритейлеров признало, что ООО "Триумф Плаза" намеренно изъяло из обращения сахар для поддержания ажиотажного спроса,... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T16:35

2022-04-05T16:35

2022-04-05T17:07

происшествия

сахар

омская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778680296_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_5581e425c663dccd6f4e8de5ea9e1573.jpg

ОМСК, 5 апр - РИА Новости. УФАС Омской области по итогам проверок ритейлеров признало, что ООО "Триумф Плаза" намеренно изъяло из обращения сахар для поддержания ажиотажного спроса, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.Антимонопольный орган провел проверки из-за большого количества обращений граждан о перебоях с продажей сахара и увеличением цен на товар. Были проверены крупнейшие поставщики сахара и региональные торговые сети."В результате был выявлен факт недобросовестного поведения одного из участников розничного рынка сахара – ООО "Триумф Плаза". Компания намеренно изъяла сахар из продажи для создания искусственного дефицита и поддержания ажиотажного спроса", - пояснили в пресс-службе.Ведомство передало материалы проверки в прокуратуру, где по результатам рассмотрения информации выдали директору "Триумф Плаза" представление.

https://ria.ru/20220401/sakhar-1781240089.html

https://ria.ru/20220330/sakhar-1780969348.html

омская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, сахар, омская область